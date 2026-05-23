Η Euroleague ανέβασε βίντεο στα social media, με μια επίθεση του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, αποθεώνοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Στην συγκεκριμένη επίθεση, μετά από επαναφορά, η μπάλα κυκλοφορεί και γίνονται τα κατάλληλα σκριν, για να βρεθεί σε θέση βολής ο Πίτερς και να σκοράρει για δύο πόντους.

«Ένα καθαρά λεπτομερές σύστημα του Ολυμπιακού», έγραψε η διοργανώτρια αρχή στα social media για το βίντεο.