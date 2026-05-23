Μήνυμα αισιοδοξίας και ευχαριστίας έστειλε η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, έπειτα από το περιστατικό αδιαθεσίας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή.

Μέσα από δημόσια τοποθέτησή της, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους στο σύστημα υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που φρόντισαν τόσο την ίδια όσο και τους υπόλοιπους ασθενείς, μετά τη χθεσινή περιπέτεια με την υγεία της.

Παράλληλα, φρόντισε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας της, σημειώνοντας: «Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι η υφυπουργός αισθάνθηκε αδιαθεσία την Παρασκευή (23/05) ενώ βρισκόταν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αρχικά οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για τις πρώτες εξετάσεις, ωστόσο οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο έφτασε στο κτήριο της Βουλής και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.