Αρκετοί γνωστοί έδωσαν το παρών στο ΟΑΚΑ στο Fina Four της Euroleague και ανάμεσα σε αυτούς ο παγκοσμίου φήμης streamer με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλον τον κόσμο, Μάρλον Λούντγκρεν Γκαρσία.

Ο 25χρονος Αμερικανοσουηδός φορώντας τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, παρακολούθησε από κοντά τους δύο ημιτελικούς και αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα, στο τρίποντο του Φουρνιέ μπροστά στον Χολ, ο Μάρλον τρελάθηκε, αποθεώνοντας την κίνηση του Γάλλου που τον έφερε σε πλεονεκτική θέση για το εύστοχο σουτ.