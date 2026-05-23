Αρκετοί γνωστοί έδωσαν το παρών στο ΟΑΚΑ στο Fina Four της Euroleague και ανάμεσα σε αυτούς ο παγκοσμίου φήμης streamer με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλον τον κόσμο, Μάρλον Λούντγκρεν Γκαρσία.
Ο 25χρονος Αμερικανοσουηδός φορώντας τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, παρακολούθησε από κοντά τους δύο ημιτελικούς και αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα, στο τρίποντο του Φουρνιέ μπροστά στον Χολ, ο Μάρλον τρελάθηκε, αποθεώνοντας την κίνηση του Γάλλου που τον έφερε σε πλεονεκτική θέση για το εύστοχο σουτ.
This @EvanFourmizz DAGGER 🗡️@Mar3lg approves 🔥#F4GLORY pic.twitter.com/j4YCiM1XiQ— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026