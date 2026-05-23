Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση του 53χρονου Ντέιβιντ Τζόουνς, εργαζόμενου σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών με άνοια, καταγράφοντας μάλιστα μέρος των πράξεών του σε βίντεο.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο 53χρονος επέλεγε γυναίκες που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και αδυνατούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, προχωρώντας στις επιθέσεις μέσα στα δωμάτιά τους, τα οποία φέρεται να κλείδωνε. Ο δικαστής περιέγραψε τη δράση του ως αποτέλεσμα «διεστραμμένης σεξουαλικής ικανοποίησης», σύμφωνα με την Daily Mail.

Μία από τις ηλικιωμένες γυναίκες δεν είχε καν τη δυνατότητα να μιλήσει για όσα υπέστη, ενώ συγγενείς άλλου θύματος είχαν αντιληφθεί, όπως ανέφεραν, «τον φόβο στα μάτια της». Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες τους αποδόθηκαν από τη διοίκηση του γηροκομείου στην επιδείνωση της άνοιας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφος του Τζόουνς τον εντόπισε μέσα σε δωμάτιο τροφίμου με κατεβασμένο το παντελόνι. Η έρευνα που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψε φωτογραφίες και βίντεο, μέσω των οποίων οι Αρχές διαπίστωσαν την έκταση της δράσης του.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε και δεύτερο θύμα, μέσα από φωτογραφικό υλικό που είχε τραβήξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, αλλά και «πληθώρα» εικόνων που φέρεται να σχετίζονται με άλλα πιθανά θύματα από το γηροκομείο, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αναγνωριστεί.

Ο 53χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο υποθέσεις σεξουαλικής δραστηριότητας με άτομα που έπασχαν από ψυχική διαταραχή και δεν μπορούσαν να συναινέσουν, καθώς και για κατοχή άσεμνου υλικού με παιδιά.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα τεθεί υπό επιτήρηση για ακόμη τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, αναμένεται να παραμείνει στη φυλακή για ολόκληρη την ποινή, εκτός αν καταφέρει μετά την πάροδο τουλάχιστον δέκα ετών να πείσει το αρμόδιο συμβούλιο ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο, ο δικαστής ανέφερε: «Και τα δύο ηλικιωμένα θύματά σας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα. Η μία δεν είχε καμία δυνατότητα συναίνεσης και η άλλη, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, αδυνατούσε να επικοινωνήσει ή να καταγγείλει όσα υπέστη».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Είχαν τεθεί υπό τη φροντίδα σας και το γεγονός ότι τις στοχοποιήσατε για τη δική σας διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο αποκρουστικές παραβιάσεις εμπιστοσύνης που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων κατήγγειλε πως υπήρχαν ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια για τη συμπεριφορά του εργαζόμενου, ωστόσο – όπως υποστηρίζουν – η διοίκηση του γηροκομείου δεν διερεύνησε ποτέ σοβαρά τις καταγγελίες τους.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι αισθάνονται «ανακούφιση» που ο δράστης οδηγήθηκε στη φυλακή, ευχαριστώντας παράλληλα τις διωκτικές Αρχές «που οδήγησαν αυτό το διεστραμμένο άτομο στη δικαιοσύνη».

«Η μητέρα μας υπέστη ακραίο φόβο, πόνο και ψυχική οδύνη χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει όσα της συνέβαιναν επανειλημμένα, πόσο μάλλον να τα επεξεργαστεί ψυχολογικά», σημείωσαν.

Η οικογένεια υποστήριξε ακόμη πως είχε παρατηρήσει «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασής της, καθώς και τραυματισμούς και «φόβου στα μάτια της», ενημερώνοντας σχετικά τη διοίκηση πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

«Οι ανησυχίες μας απορρίφθηκαν, μας αντιμετώπισαν σαν υπερπροστατευτικούς συγγενείς και μας είπαν ότι ο φόβος και η επιδείνωση της κατάστασής της οφείλονταν στην άνοια», ανέφεραν.

Και πρόσθεσαν: «Αυτό επέτρεψε στον Τζόουνς να συνεχίσει την κακοποιητική δράση του μέχρι που ένας πληροφοριοδότης τον έπιασε επ’ αυτοφώρω».

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, εργαζόμενοι του γηροκομείου είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τη συμπεριφορά του ήδη από το προηγούμενο έτος, καθώς – όπως ειπώθηκε – επισκεπτόταν υπερβολικά συχνά συγκεκριμένη τρόφιμο, αμελώντας άλλους ηλικιωμένους που είχε υπό την ευθύνη του.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής στάθηκε και στη σοβαρότητα της ψυχολογικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα, αλλά και στην προδοσία που βίωσαν οι οικογένειές τους, οι οποίες είχαν εμπιστευθεί τους δικούς τους ανθρώπους στη φροντίδα του.

Μετά το τέλος της δίκης, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε: «Αντί να εκπληρώσει το καθήκον φροντίδας του, ο Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε ευάλωτες γυναίκες για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση».

Και συμπλήρωσε: «Οι πράξεις του ήταν αποτρόπαιες και συνιστούν βαθιά παραβίαση εμπιστοσύνης».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, η οποία έχει κινηθεί νομικά και κατά του γηροκομείου, τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία προσωπικού σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

«Η φρικτή αυτή υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρού ελέγχου στην πρόσληψη και εποπτεία εργαζομένων σε γηροκομεία, καθώς και τη σημασία ουσιαστικής διερεύνησης όταν οι οικογένειες εκφράζουν ανησυχίες», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Ο Ντέιβιντ Τζόουνς κατάφερε να διαπράττει τα αποτρόπαια εγκλήματά του ανενόχλητος εξαιτίας της αποτυχίας του γηροκομείου να ερευνήσει επαρκώς τις καταγγελίες».