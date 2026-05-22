Έχουν περάσει σχεδόν εννέα χρόνια από την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα Μεσσηνίας, με τις έρευνες των Αρχών να καταλήγουν πλέον στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας με φερόμενο δράστη τον σύζυγό της.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς μετά την εξαφάνιση της γυναίκας φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα και να εντοπίστηκε η παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν οι αντιφατικές αναφορές που είχε δώσει ο ίδιος αμέσως μετά το συμβάν, η αποχώρησή του ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και καταθέσεις από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος που έδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 57χρονη πιθανότατα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της, με τον τελευταίο να φέρεται στη συνέχεια να προχώρησε σε ενέργειες συγκάλυψης, επιχειρώντας να εξαφανίσει ίχνη της πράξης του πριν διαφύγει στο εξωτερικό.

Τι ειπε η αδερφή του

Η έρευνα που άνοιξε το «Τούνελ» τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τον εντοπισμό του καταζητούμενου συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, έφερε στο προσκήνιο νέα δεδομένα και πρόσωπα που φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

Καθώς οι πληροφορίες για τις κινήσεις του προσώπου που αναζητείται έφταναν διαρκώς στον «αέρα» της εκπομπής, η τηλεφωνική επικοινωνία με την αδελφή του, η οποία εντοπίστηκε, έδωσε νέα διάσταση στην εικόνα της οικογενειακής του κατάστασης και της μεταξύ τους σχέσης.

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Η Χριστίνα ήταν ξαδέρφη μου αλλά δεν επικοινωνούσαμε συχνά. Το 2017 που είχα έρθει στην Ελλάδα είχαμε πάει για φαγητό και μετά δεν τους ξαναείδα. Δεν μου είχε πει τίποτα για το αν την χτυπούσε, γιατί δεν είχαμε σχέσεις. Τον είδα τελευταία φορά όταν είχα έρθει στην Ελλάδα και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ…» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα, η ίδια επιβεβαίωσε πληροφορίες που είχαν ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την εκπομπή.

«Έχω ακούσει ότι είναι στο Μίσιγκαν, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο. Σας το ορκίζομαι. Δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία επαφή…» ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε μια δύσκολη και τεταμένη σχέση με τον αδελφό της, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, είχαν προκαλέσει προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.

«Τον βοήθησα όσο δεν πάει. Ήρθε στην Αμερική και έμεινε σπίτι μου έξι μήνες. Κουράστηκα να τον βοηθάω και να εκμεταλλεύεται τους πάντες. Από μικρός έτσι ήταν…» είπε.

Αναφέρθηκε επίσης και σε πτυχές της προσωπικής του ζωής, περιγράφοντας προβλήματα στις σχέσεις του με την πρώτη του σύζυγο στις ΗΠΑ.

«Ήταν βίαιος και με την πρώην γυναίκα του. Εκείνη τον φοβόταν. Δεν τον είχε καταγγείλει ποτέ, αλλά φοβόταν πραγματικά γι’ αυτό έφυγε…» ανέφερε.

Για την κόρη του από τον πρώτο του γάμο σημείωσε πως η επαφή τους έχει διακοπεί εδώ και χρόνια.

«Δεν είχε καμία επαφή με το παιδί του από όταν πήρε διαζύγιο. Κάποια στιγμή τα είχαν ξαναβρεί αλλά της πήρε χρήματα και την εκμεταλλεύτηκε. Της έφαγε τρεις χιλιάδες δολάρια και από τότε δεν του ξαναμίλησε ποτέ. Αυτός είναι ο αδελφούλης μου…» είπε.

Κλείνοντας, τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα και το διεθνές ένταλμα που έχει εκδοθεί, εκφράζοντας επιφυλάξεις αλλά και προβληματισμό για τα γεγονότα.

«Δεν φεύγει κάποιος από την Ελλάδα λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του. Είναι ύποπτο… Τσακώνονταν συνέχεια. Οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί…» σημείωσε.

«Το απόγευμα μου είπε ότι την ψάχνει & το βράδυ τον πήγα στην αστυνομία»

Το πρόσωπο που βρέθηκε δίπλα στον σύζυγο της Χριστίνας Εξαρχουλέα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της στη Μάνη, έσπασε τη σιωπή του στο «Τούνελ», μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις σε αυτήν την πολύκροτη υπόθεση.

Ο ξάδελφος της 57χρονης γυναίκας θυμάται τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του καταζητούμενου σήμερα συζύγου εκείνο το μοιραίο βράδυ, ενώ αποκαλύπτει πως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τον κάλεσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πολυετούς έρευνας.

«Με έχει καλέσει το Ανθρωποκτονιών δύο και τρεις φορές για κατάθεση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε βρεθεί τίποτα τότε, ούτε είχε αποδειχθεί κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς προέκυψε τώρα αυτή η εξέλιξη, αλλά εύχομαι να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια για τη Χριστίνα…» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θυμήθηκε με λεπτομέρειες τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνισή της και την εικόνα που παρουσίαζε τότε ο σύζυγός της.

«Εγώ πήγα μαζί του στην Αστυνομία την ίδια μέρα. Θυμάμαι να λέει στους αστυνομικούς “αν θέλετε κάτι παραπάνω να σας πω, κρατήστε με”. Ήταν ταραγμένος εκείνο το βράδυ…» ανέφερε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άμεση αντίδραση του συζύγου της Χριστίνας, που έσπευσε να δηλώσει την εξαφάνισή της λίγες ώρες μετά καθώς στο παρελθόν είχε συμβεί ξανά, χωρίς ανάλογη κινητοποίηση.

Ο ξάδελφος της αγνοούμενης αναφέρθηκε και στα ερωτήματα που του έθεσε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη θάλασσα και το ψάρεμα, ένα στοιχείο που φαίνεται πως απασχόλησε ιδιαίτερα την αστυνομία.

«Με ρωτούσαν αν είχαμε πάει ποτέ μαζί για ψάρεμα ή αν του είχα δανείσει το καΐκι μου. Τους εξήγησα πως αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το καΐκι ήταν επαγγελματικό και δεν δανείζονται αυτά τα πράγματα…» είπε κατηγορηματικά.

Η αναφορά του στις πληροφορίες που ακολούθησαν μετά τη φυγή του συζύγου της Χριστίνας στην Αμερική, άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων.

«Πριν επτά-οκτώ χρόνια κάποιοι στο χωριό μού είχαν πει πως είχε αναφέρει σε συγγενικό του πρόσωπο ότι δούλευε σε έναν φούρνο στην Αμερική, κάτι που δεν ίσχυε.» είπε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως το μόνο που ζητά πλέον η οικογένεια είναι να πέσει φως στην υπόθεση.

«Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν άδικα. Θέλουμε όμως να μη μείνει η ιστορία της Χριστίνας στο σκοτάδι…», είπε συγκινημένος.

Τι αναφέρει το Βούλευμα που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή Φως στο Τούνελ

«Η Χριστίνα Εξαρχουλέα δολοφονήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, στο σπίτι όπου έμενε με τον σύζυγό της. Ο χρόνος προσδιορίζεται από τις 16:00 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ».

Ο καταζητούμενος σύζυγος είχε μιλήσει τότε στην Αγγελική Νικολούλη, όταν κατάφερε να τον εντοπίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέμενε πως είδε τη γυναίκα του να φεύγει από το σπίτι κρατώντας μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών.

Αρχικά υποστήριζε πως ανάμεσά τους δεν υπήρξε κανένας καβγάς. Στη συνέχεια όμως παραδέχθηκε ότι εκείνη την ημέρα είχαν έντονο διαπληκτισμό.

Έλεγε πως δεν γνώριζε το παραμικρό για την εξαφάνισή της και πως είχε προσπαθήσει να τη στηρίξει στα προβλήματα που –όπως ανέφερε– αντιμετώπιζε.

Τριάντα πέντε ημέρες μετά την εγκληματική του πράξη ταξίδεψε στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει προηγουμένως τις Αρχές. Από τότε δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε ενδιαφέρθηκε για την πορεία των ερευνών η την τύχη της συζύγου του.

Στις υποψίες των Αρχών περί εγκληματικής ενέργειας, που είχαν ήδη ενισχυθεί από μαρτυρίες για τους έντονους καβγάδες του ζευγαριού, προστέθηκαν δύο κρίσιμα ευρήματα. Οι τομές από μαχαίρι σε ξύλινη ντουλάπα του σπιτιού και ένα ιδιόχειρο σημείωμα μέσα στο πορτοφόλι της Χριστίνας Εξαρχουλέα.

«Σε ξύλινη ντουλάπα, εντός του πρώτου ορόφου του σπιτιού, εντοπίστηκαν χαρακιές, που πιθανότατα προέρχονται από βίαιες τομές μαχαιριού. Τα συγκεκριμένα ίχνη παραπέμπουν σε χτυπήματα, με σκοπό τον εκφοβισμό του θύματος, σε παρελθοντικό χρόνο, κατά τη διάρκεια έντονων τσακωμών τους και απειλών του κατηγορουμένου, με αυτόν τον τρόπο, για τη ζωή του θύματος», αναφέρει η αστυνομία.

Στο χαρτί με τις ιδιόχειρες σημειώσεις, που αποδίδονται γραφολογικά στον φερόμενο ως δράστη και φέρουν την υπογραφή του, αναγράφεται:

«Συγγνώμη σε όλους, ο Θεός θα σας κρίνει εάν υπάρχει. Σε αγαπώ, Xristina και Briana».

Στο σημείωμα αυτό, εκφράζει την ανάγκη του για συγχώρεση από τον θεό, προφανώς για τις πράξεις του και παράλληλα αποτυπώνει την δήθεν αγάπη του, για το θύμα (Χριστίνα) και την κόρη του (Briana).

Το σημείωμα αυτό, πιθανολογείται ότι αποτελεί τον τρόπο του κατηγορουμένου, να ζητήσει, έστω και έτσι, συγνώμη, για την ανθρωποκτονία σε βάρος του θύματος, γνωρίζοντας ότι σε κάποιο στάδιο της έρευνας, επρόκειτο να εξερευνηθεί η οικία όπου διέμεναν.

To σημείωμα αυτό βρέθηκε μέσα σε τσαντάκι μέσης τύπου “μπανάνα”, το οποίο συνήθιζε να χρησιμοποιεί η άτυχη Χριστίνα και πιθανότατα πρόκειται για εκείνο που φορούσε στη μέση της την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, όπως περιγράφεται από μάρτυρες στις καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.