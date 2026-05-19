Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα από τη Στούπα Μεσσηνίας, καθώς η Ιντερπόλ συνδράμει τις έρευνες, αναζητώντας τον σύζυγό της που κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 και λίγες μέρες πριν η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της Χριστίνας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ωστόσο, ο εντοπισμός του είναι δύσκολος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι διέφυγε στο εξωτερικό, μόλις εξαφανίστηκαν τα ίχνη της γυναίκας.

Η αδερφή της Χριστίνας Εξαρχουλέα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόνισε ότι ο άνδρας πρέπει να βρεθεί στη φυλακή, ενώ εξέφρασε και τον φόβο να μη συλληφθεί ποτέ, καθώς δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.

«Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί, έχει σκοτώσει την αδερφή μου. Πρέπει να τον βρούνε, να τον συλλάβουν, να έρθει στην Ελλάδα, να δικαστεί και να καταδικαστεί. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να συνεχίζει τη ζωή του σαν να μη συμβαίνει τίποτα και η αδερφή μου να μη ζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Φοβάμαι ότι δεν θα βρεθεί ποτέ, δεν θα τον συλλάβουν ποτέ. Όσο αδιαφορεί η Αμερική, δεν θα τον συλλάβουν ποτέ, δεν θα δικαστεί ποτέ, δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε με την αδερφή μου και ο Θεός να βοηθήσει όποια γυναίκα είναι δίπλα του», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ακολουθεί η απόφαση να απαγγελθεί η κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση προς τον σύζυγο της Χριστίνας Εξαρχουλέα:

«Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στον κάτωθι αναφερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσε με πρόθεση έγκλημα που προβλέπεται από τον νόμο και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα στην Καλογριά Στούπας Μεσσηνίας την 24-10-2017 και μεταξύ των ωρών 16.00 – 21.00 ενεργώντας με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σκότωσε άλλον και συγκεκριμένα την Χριστίνα Εξαρχουλέα του Γεωργίου και της Πηνελόπης, γεννηθείσα την 16-10-1960 στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.

(…)

Επειδή από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διενεργηθείσα κύρια ανάκριση, καθώς και από την αστυνομική προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την ανωτέρω πράξη, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επειδή, επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε ενέργειες που καταδεικνύουν σκοπό φυγής και αποφυγής εντοπισμού από τις Αρχές, καθώς φέρεται να αναχώρησε στο εξωτερικό λίγο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης και να διέκοψε κάθε επικοινωνία με το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να θεωρείται αγνώστου διαμονής.

Διατάσσουμε τη σύλληψη του κατηγορουμένου και την προσαγωγή του ενώπιόν μας, σύμφωνα με τον νόμο».