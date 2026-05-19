Με αυξημένη δυναμική και ποιότητα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα της Περιφέρειας «Στην αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισμός στις Γειτονιές μας», το οποίο προσφέρει ένα συνεκτικό δίκτυο εκδηλώσεων άθλησης, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς, δωρεάν, σε όλους τους πολίτες.

Η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους 66 δήμους του λεκανοπεδίου, συνδιοργανώνει και χρηματοδοτεί μία ευρεία γκάμα εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου και μετατρέπει ολόκληρη την Αττική σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, εξωστρέφειας και συμμετοχής.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, φεστιβάλ, εικαστικές παρεμβάσεις, τοπικές γιορτές, αθλητικά τουρνουά, δράσεις ευεξίας και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων και των τοπικών συλλόγων.

Σε αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα, κάθε δήμος συμμετέχει ενεργά, με τη δική του ξεχωριστή πολιτιστική και κοινωνική φυσιογνωμία, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση, τις δημιουργικές δυνάμεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γειτονιών του.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζει σχετικά: «Το πρόγραμμα “Στην Αγκαλιά της Αττικής” εκφράζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμά μας για μία Περιφέρεια σύγχρονη, ανθρώπινη, δίκαιη και εξωστρεφή. Με πλήθος δωρεάν πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δράσεων σε κάθε δήμο της Αττικής μας. Μιας Αττικής που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που δεν αναγνωρίζει πολίτες και περιοχές πολλών ταχυτήτων, αλλά επενδύει ισότιμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε άνθρωπο».

Ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει ότι για την περιφερειακή Αρχή «ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε προνόμιο των λίγων. Είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα όλων και αναπόσπαστο στοιχείο μιας καλύτερης καθημερινότητας. Μέσα από αυτήν τη μεγάλη συνεργασία με τους 66 δήμους της Αττικής, δίνουμε δύναμη στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζουμε τη δημιουργικότητα, ενισχύουμε τη συμμετοχή και χτίζουμε ισχυρότερους δεσμούς κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουμε να επενδύσουμε εκεί όπου χτυπά η πραγματική καρδιά της Αττικής: Στις γειτονιές μας. Για εμάς η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο σε μεγάλα έργα, αλλά και στις μικρές, ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Γιατί όταν οι δράσεις φτάνουν σε κάθε γειτονιά, όταν η δημιουργία συναντά την καθημερινότητα και όταν η τοπική ζωή αποκτά περισσότερο χρώμα, συμμετοχή και προσβασιμότητα, τότε η ζωή στην Αττική γίνεται καλύτερη για όλους».