Τα περισσότερα προϊόντα που έχουμε στην κουζίνα φέρουν ημερομηνία λήξης. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα τρόφιμα που, χάρη στη σύστασή τους, μπορούν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια χωρίς να αλλοιωθούν, εφόσον αποθηκεύονται με τον σωστό τρόπο.

Η χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, η υψηλή οξύτητα ή οι φυσικές συντηρητικές ιδιότητες κάποιων τροφίμων δυσκολεύουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροοργανισμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα παραμένουν για πάντα στην ίδια ποιότητα, αλλά ότι μπορούν να είναι ασφαλή για χρήση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον προστατεύονται από υγρασία, ζέστη και αέρα.

Μέλι

Το μέλι θεωρείται ένα από τα λίγα τρόφιμα που δεν λήγουν ουσιαστικά, εφόσον αποθηκεύεται σωστά. Η χαμηλή του υγρασία και η υψηλή οξύτητα δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο τα βακτήρια και οι μικροοργανισμοί δύσκολα επιβιώνουν. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να κρυσταλλώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει.

Ρύζι

Το λευκό ρύζι μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια, ακόμη και έως 30, αν φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αντίθετα, το καστανό ρύζι έχει φυσικά έλαια, τα οποία το κάνουν να αλλοιώνεται πολύ πιο γρήγορα.

Αλάτι

Το αλάτι είναι φυσικό συντηρητικό και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τη διατήρηση τροφίμων. Απορροφά την υγρασία και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων. Αν μείνει στεγνό, μπορεί να διατηρηθεί σχεδόν επ’ αόριστον.

Ζάχαρη

Όπως και το αλάτι, έτσι και η ζάχαρη απορροφά την υγρασία και δυσκολεύει την ανάπτυξη βακτηρίων. Αν αποθηκευτεί σε αεροστεγές δοχείο, ώστε να μην πετρώσει ή να τραβήξει υγρασία, μπορεί να κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια.

Φακές

Οι φακές και άλλα όσπρια μπορούν να παραμείνουν βρώσιμα για χρόνια, αρκεί να διατηρούνται εντελώς στεγνά. Με τον καιρό μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο στο μαγείρεμα, όμως η θρεπτική τους αξία παραμένει σε μεγάλο βαθμό.

Soy Sauce

Η σάλτσα σόγιας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε αλάτι. Ακόμη και μετά το άνοιγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, εφόσον φυλάσσεται σωστά, ιδανικά στο ψυγείο.

Ξίδι

Το λευκό αποσταγμένο ξίδι έχει πολύ υψηλή οξύτητα, κάτι που το προστατεύει από την αλλοίωση. Εκτός από τη χρήση του στη μαγειρική, χρησιμοποιείται συχνά και στον καθαρισμό, λόγω των ιδιοτήτων του.

Γάλα σκόνη

Το φρέσκο γάλα χαλάει γρήγορα, όμως το γάλα σε σκόνη μπορεί να διατηρηθεί για χρόνια, αν αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Η προστασία από την υγρασία είναι καθοριστική για να μη χαλάσει.

Κορν Φλάουρ

Το κορν φλάουρ μπορεί να μείνει φρέσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκεί να φυλάσσεται μακριά από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Αν βραχεί ή εκτεθεί σε υγρασία, μπορεί να αλλοιωθεί ή να δημιουργήσει σβόλους.

Στιγμιαίος καφές

Ο στιγμιαίος καφές σε σκόνη μπορεί να διατηρηθεί για πολύ καιρό, εφόσον προστατεύεται από την υγρασία. Η αποθήκευση σε αεροστεγές δοχείο, ή ακόμη και στην κατάψυξη, βοηθά να παραμείνει σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο διάστημα.



Η σωστή αποθήκευση είναι το βασικό στοιχείο που καθορίζει τη διάρκεια ζωής αυτών των τροφίμων. Αεροστεγή δοχεία, χαμηλή υγρασία και δροσερό περιβάλλον μπορούν να κάνουν τη διαφορά, επιτρέποντας σε ορισμένα προϊόντα να παραμείνουν χρήσιμα για πολλά χρόνια.