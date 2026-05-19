Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας από αγνώστους, οι οποίοι άφησαν πίσω τους εικόνες ντροπής, προκαλώντας φθορές σε μνήματα και αφαιρώντας αντικείμενα που βρίσκονταν πάνω στους τάφους.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι δράστες σπάνε τα μνήματα, με αποτέλεσμα να φαίνονται ακόμη και οστά νεκρών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται από αδέσποτα ζώα που περιφέρονται στον χώρο του νεκροταφείου. Παράλληλα, οι δράστες αφαιρούν οτιδήποτε μεταλλικό υπάρχει πάνω στους τάφους.

Άνθρωπος που έχει συγγενικό του πρόσωπο στο συγκεκριμένο νεκροταφείο μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ.

«Παράλληλα με τους βανδαλισμούς, τα κλεψίματα, υπάρχουν και τα σπασίματα. Πάνε και σπάνε τους τάφους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Καταλαβαίνω τη φτώχεια, να πάει να κλέψει κάποιος για να ζήσει, αλλά να σπάνε τους τάφους, να τους αφήνουν ανοιχτούς, το βλέπω κάπως περίεργο και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Περνάνε παπάδες, περνάνε φύλακες».

«Όσοι έχουν τάφους και πηγαίνουν, όπως πηγαίνω εγώ σε συγγενή, με δαπάνες δικές τους τα φτιάχνουν. Οι υπόλοιποι που δεν πατάνε, συμβαίνει αυτό. Μπαίνουν γάτια, σκυλιά, μπαίνουν τα πάντα μέσα. Τα βγάζουν έξω. Περπατάς πολλές φορές και βλέπεις κόκαλα, είναι αδιανόητο. Δεν είναι λογικό, δεν είναι ανθρώπινο».