Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του σχεδιασμού του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας και τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Οι «πράσινοι» κινούνται πλέον με ξεκάθαρο πλάνο δύο σταδίων: πρώτα η οριστικοποίηση της αποχώρησης του Ράφα Μπενίτεθ και ακολούθως η ενεργοποίηση της συμφωνίας με τον προπονητή που προορίζεται να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή, με τον Γιάκομπ Νέστρουπ να έχει αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο προβάδισμα.

Η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά εντός της Τρίτης, κλείνοντας έναν κύκλο επτά μηνών που δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι δύο πλευρές. Παρά τη διακριτική στάση που τηρήθηκε δημόσια το προηγούμενο διάστημα, οι επαφές για τη λύση της συνεργασίας είχαν προχωρήσει ουσιαστικά εδώ και ημέρες, με άνθρωπο του Μπενίτεθ να βρίσκεται στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου.

Οι διαδικασίες για την ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο και απομένει πλέον μόνο το τυπικό σκέλος των υπογραφών. Το οικονομικό κόστος του «διαζυγίου» είναι ιδιαίτερα υψηλό για το «τριφύλλι», καθώς ο Ισπανός τεχνικός θα λάβει συνολικά ποσό που υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, συνυπολογίζοντας τόσο την αποζημίωση όσο και τα δεδουλευμένα του. Παράλληλα, σημαντική επιβάρυνση θα προκύψει και από τις αποζημιώσεις προς τα μέλη του επιτελείου που τον συνόδευσαν στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, στον Παναθηναϊκό έχουν ήδη στρέψει το βάρος στην επόμενη μέρα και στην επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει να «χτίσει» την ομάδα της νέας σεζόν. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον τα περισσότερα στοιχεία που αναζητούσαν οι «πράσινοι» για τον νέο τους προπονητή.

Ο 38χρονος Δανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα θετική εικόνα μέσα από τη δουλειά του στην Κοπεγχάγη, με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του και ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία. Θεωρείται προπονητής της νέας γενιάς, με έμφαση στην οργάνωση, στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών και στη δημιουργία ομάδων που παίζουν επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Στον Παναθηναϊκό εκτιμούν ότι το μοντέλο λειτουργίας του και η ποδοσφαιρική του προσέγγιση ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο σύλλογος.

Το προφίλ του Νέστρουπ έχει ουσιαστικά ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες επιλογές που εξετάστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού υπήρχαν επίσης ονόματα όπως εκείνα του Σεργκέι Ρεμπρόφ και του Ντέγιαν Στάνκοβιτς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει να κλείσει άμεσα το θέμα του προπονητή ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις ο μεταγραφικός και αγωνιστικός σχεδιασμός της νέας χρονιάς.