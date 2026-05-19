Στο Βερολίνο βρίσκεται από σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στον Ελληνογερμανικό διάλογο, που διοργανώνει το Ίδρυμα Hanns Seidel.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ άλλων με:

Την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας, Κατερίνα Ράιχε.

Την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Ντόροθι Μπερ.

Τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Αλοΐσιος Ράινερ.

Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Άρμιν Λάσετ.

Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας, Τόμας Ρέιτσελ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει επίσης συναντήσεις με ομάδα βουλευτών του CDU και CSU (της Χριστιανοδημοκρατικής και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης), αλλά και με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.