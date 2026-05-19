Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ περισσότερα από 513 ύποπτα κρούσματα έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό δήλωσε ότι πλέον καταγράφονται περιστατικά σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Την ίδια ώρα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα και ένας θάνατος στην Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την επιδημία του τρέχοντος στελέχους του Έμπολα, που προκαλείται από τον ιό Μπουντιμπούγιο, ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καθώς η φονική επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται, η κυβέρνηση του Κονγκό επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι οι ομάδες αντιμετώπισης εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ύποπτων λοιμώξεων και ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ωστόσο, με κρούσματα να έχουν πλέον εντοπιστεί σε νέες περιοχές, όπως η Νιακούντε στην επαρχία Ιτούρι, η Μπουτέμπο στο Βόρειο Κίβου και η πόλη Γκόμα, η ανησυχία αυξάνεται αναπόφευκτα.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων βρίσκεται και ένας Αμερικανός γιατρός που εργαζόταν στη ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με την ιατρική ιεραποστολική οργάνωση με την οποία συνεργαζόταν, αλλά και το CDC. Το άτομο πρόκειται να μεταφερθεί στη Γερμανία για θεραπεία, όπως δήλωσαν στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Παρότι το CDC δεν αποκάλυψε το όνομα του Αμερικανού που εργαζόταν στη χώρα, η ιατρική ιεραποστολική οργάνωση Serge ανακοίνωσε ότι ένας από τους Αμερικανούς γιατρούς της, ο Πίτερ Στάφορντ, βρέθηκε θετικός στον Έμπολα. Δύο ακόμα γιατροί της ίδιας οργάνωσης, οι οποίοι εκτέθηκαν στον ιό κατά τη θεραπεία ασθενών, ανάμεσά τους και η σύζυγος του Πίτερ Στάφορντ, δρ Ρεμπέκα Στάφορντ, δεν εμφάνισαν συμπτώματα και ακολουθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα καραντίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Το CBS News επικαλείται επίσης πηγές που αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό Έμπολα κατά τη διάρκεια της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό. Το CDC δήλωσε ότι υποστηρίζει την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει τον ακριβή αριθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εξειδικευμένη ιστοσελίδα υγείας STAT, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά της μικρής ομάδας Αμερικανών που βρίσκονται στη ΛΔ Κονγκό σε ασφαλή χώρο καραντίνας. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ενδέχεται να μεταφερθούν σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, κάτι που πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το CDC απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες που φέρονται να έχουν επηρεαστεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή. Σε νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα, η αμερικανική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι ο κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σχετικά χαμηλός, ωστόσο ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρακολούθηση ταξιδιωτών που φτάνουν από τις πληγείσες περιοχές, καθώς και περιορισμούς εισόδου για κατόχους μη αμερικανικών διαβατηρίων που έχουν βρεθεί στην Ουγκάντα, τη ΛΔ Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες. Παράλληλα, το CDC γνωστοποίησε ότι θα συνεργαστεί με αεροπορικές εταιρείες και άλλους φορείς για την ιχνηλάτηση επαφών επιβατών, την αύξηση της δυνατότητας διαγνωστικών ελέγχων και την ετοιμότητα των νοσοκομείων απέναντι στην επιδημία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν επίσης ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 4, την υψηλότερη δυνατή προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η επιδημία στην ανατολική επαρχία Ιτούρι της ΛΔ Κονγκό αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως πανδημία. Ο οργανισμός προειδοποίησε ακόμα ότι ενδέχεται να πρόκειται για «πολύ μεγαλύτερη επιδημία» από αυτή που μέχρι στιγμής εντοπίζεται και καταγράφεται, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον Έμπολα κατά την επιδημία του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού από την ανακάλυψή του το 1976. Η νόσος εξαπλώθηκε σε αρκετές χώρες εντός και εκτός της Δυτικής Αφρικής, μεταξύ αυτών η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, προκαλώντας τον θάνατο 11.325 ανθρώπων.

Ο Ζαν Κασεγιά, επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων είχε φτάσει σχεδόν τα 400. Όπως ανέφερε, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών φαρμάκων, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τη διαχείριση των κηδειών όσων έχουν πεθάνει από τη νόσο.

«Δεν θέλουμε να μολυνθούν άνθρωποι εξαιτίας των κηδειών», δήλωσε στο πρόγραμμα Newsday του BBC World Service. Οι κοινοτικές κηδείες, κατά τις οποίες οι συγγενείς βοηθούσαν στο πλύσιμο των σορών των αγαπημένων τους προσώπων, είχαν συμβάλει σημαντικά στη μετάδοση του ιού στα πρώτα στάδια της μεγάλης επιδημίας πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ΠΟΥ συνέστησε στη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα, τις δύο χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα, να προχωρήσουν σε ελέγχους στα σύνορα, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Παράλληλα, κάλεσε τις γειτονικές χώρες να «ενισχύσουν την προετοιμασία και την ετοιμότητά τους», συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης σε υγειονομικές δομές και κοινότητες.

Η γειτονική Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορά της με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο», ενώ η Νιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».