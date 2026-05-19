Η επιστροφή του Νεϊμάρ στο επίκεντρο της εθνικής Βραζιλίας πήρε πλέον επίσημη μορφή, με τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλαμβάνει στην τελική 26άδα για το προσεχές Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική εκδήλωση στο «Museum of Tomorrow» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός αποκάλυψε τις επιλογές του για τη διοργάνωση. Η στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ μετατράπηκε αμέσως σε ξέσπασμα συγκίνησης και αποθέωσης, τόσο μέσα στην αίθουσα όσο και στους δρόμους της Βραζιλίας, όπου χιλιάδες φίλαθλοι παρακολουθούσαν την ανακοίνωση.

La reacción de la gente EN LA CALLE al enterarse que Neymar va al Mundial… saltando, cantando, agradeciendo y hasta LLORANDO.



Locura en Brasil. 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/VIkIVum6Gk https://t.co/aZhVMKKAdW — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

Για μεγάλο μέρος του βραζιλιάνικου κοινού, η παρουσία του αρχηγού της Σάντος δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια ποδοσφαιρική επιλογή, αλλά ως η επιστροφή ενός συμβόλου της σύγχρονης «Σελεσάο». Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με πανηγυρισμούς, δάκρυα και σκηνές έντονης συναισθηματικής φόρτισης να καταγράφονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η χαρά δεν περιορίστηκε μόνο στους φιλάθλους. Ο Μαρσέλο, στενός φίλος και επί χρόνια συμπαίκτης του Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα, εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του μέσω social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου πανηγυρίζει με εμφανή συγκίνηση την επιλογή του «Νέι» από τον Αντσελότι.

Η απόφαση του Ιταλού τεχνικού δείχνει πως, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα τραυματισμών των τελευταίων ετών, ο Νεϊμάρ εξακολουθεί να θεωρείται κομβικό πρόσωπο για τις φιλοδοξίες της Βραζιλίας στον δρόμο προς το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.