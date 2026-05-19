Η Μήλος μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής, με το ηφαιστειογενές της έδαφος να δημιουργεί απόκοσμα, γεμάτα πάθος τοπία που αλλάζουν χρώμα με το φως του ήλιου. Οι πολύχρωμοι ψαράδικοι οικισμοί και οι πάνω από 70 συγκλονιστικές παραλίες είναι τα δυνατά σημεία του νησιού που μαγεύουν κάθε επισκέπτη.

Ωστόσο, το απόλυτο highlight της Μήλου είναι το Κλέφτικο: απομονωμένο κι επιβλητικό, πρόκειται για μία ξεχωριστή παραλία που προσφέρει και μία αξέχαστη εμπειρία. Το, δε, σκηνικό είναι τόσο απόκοσμο που πολλοί αποκαλούν το Κλέφτικο και «Θαλασσινά Μετέωρα». Πέτρινοι επιβλητικοί, πάλλευκοι βράχοι που μοιάζουν να αναδύονται από τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου συνθέτουν το μοναδικό αυτό τοπίο.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του είναι ο βράχος που ξεχωρίζει μόνος του μέσα στη θάλασσα, καθώς και μία σπηλιά με δύο εισόδους. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Μήλου και παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο και ορμητήριο πειρατών και από εκεί πήρε το όνομά του. Οι μικροί κολπίσκοι προστάτευαν τα πλοία και τους ίδιους από τους ισχυρούς ανέμους του Αιγαίου.

Εκτός από το επιβλητικό τοπίο των βράχων και τις σπηλιές, τα νερά του Αιγαίου κλέβουν τις εντυπώσεις με τις καταπράσινες αποχρώσεις τους να μαγεύουν τους επισκέπτες. Η περιοχή προσεγγίζεται μόνο από θαλάσσης, είτε με ιδιωτικό σκάφος, είτε με κάποιο από τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Μήλου, τον Αδάμαντα. Για τους λάτρεις της πεζοπορίας υπάρχει και ο δύσκολος τρόπος ακολουθώντας τα μονοπάτια του νησιού, όμως, η πρόσβαση από τη στεριά είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα.

