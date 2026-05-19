Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας 18/5 δύο 13χρονοι ανήλικοι στην Άρτα, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κοίτη του ποταμού Αράχθου, αδυνατώντας να επιστρέψουν μόνοι τους στη στεριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε σημείο εντός του ποταμού και, βλέποντας ότι η επιστροφή ήταν αδύνατη, σήμανε αμέσως συναγερμός στις αρχές.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ήταν άμεση και συντονισμένη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Το γεγονός ότι ο Άραχθος είναι ένας ποταμός με απρόβλεπτη ροή λόγω της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού επέβαλε τη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει το ERTnews υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών.

Ευτυχώς, χάρη στην εμπειρία και την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, τα δύο 13χρονα παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.