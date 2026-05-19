Μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία —και μαζί του αλλάζει και η τέχνη— υπάρχουν στιγμές όπου η απλή, λιτή και άμεση προσέγγιση γίνεται εσωτερική ανάγκη.

Η Ηρώ, ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για δύο εμφανίσεις, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαΐου με μια παράσταση βαθιάς ερμηνευτικής αλήθειας, όπου η ίδια συνοδεύει τη φωνή της με το πιάνο της, επιχειρώντας να μιλήσει μουσικά με απλότητα, ειλικρίνεια και ουσία. Σε ένα σκηνικό που θα θυμίζει ένα βράδυ στο σπίτι της, η καλλιτέχνιδα επιστρέφει στην καρδιά των τραγουδιών της, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μελωδίας και του στίχου.

Η Ηρώ θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, καθώς και επιλεγμένες διασκευές που έχουν σημαδέψει τη μουσική της πορεία. Η αναζήτηση της ποιότητας του ήχου παραμένει η μόνη διαχρονική αξία στον κόσμο της μουσικής τέχνης. Και είναι πλέον σπάνιο το κοινό να βιώνει καλλιτέχνες ολοκληρωμένους ως μουσικούς και ερμηνευτές.

Σε μια τέτοια βραδιά, η Ηρώ υποδέχεται την Άνοιξη – που όσο κι αν αργεί, κάποτε έρχεται… γιατί είναι νομοτέλεια του Σύμπαντος.

Μαζί της, ένας νέος τραγουδοποιός: ο Πάνος Τσίρος, με τραγούδια βαθιά βιωματικά, γεμάτα συναίσθημα που αποφάσισε να εξωτερικευθεί.

Παραστάσεις: Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Μαΐου στις 22:30

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς