Σε μια λαμπερή τελετή που διοργάνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και την παρακολούθησαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι μέσω των social media, ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας για το προσεχές Μουντιάλ.

Ο Ιταλός τεχνικός κατά την παρουσίαση των 26 παικτών έκανε την χάρη στους Βραζιλιάνους και συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Νεϊμάρ.

Μάλιστα χιλιάδες συμπατριώτες του που βρέθηκαν στο στάδιο της Σάντος στο άκουσμα του ονόματος του 34χρονου στάρ της ομάδας ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ο Νειμάρ, άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν και νυν της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ.