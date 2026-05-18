Όλα δείχνουν πως ο κύκλος του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε και ο Ισπανός τεχνικός θα αποχωρήσει από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν.

Ο Γκουαρδιόλα μπορεί να έχει συμβόλαιο με τους «πολίτες» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο σύμφωνα με το «Athletic» αναμένεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Μάλιστα, το «Athletic» τονίζει πως αντικαταστάτης του θα είναι ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, ο Έντσο Μαρέσκα.

Τη φετινή σεζόν, ο Γκουαρδιόλα έχει κατακτήσει το FA Cup και το Carabao Cup, ενώ η Σίτι είναι ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου της Premier League.

Ο Γκουαρδιόλα έχει κατακτήσει με την Σίτι έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League το 2023, ένα Super Cup το 2023, τρία FA Cup, πέντε Λιγκ Καπ, τρία Community Shields και ένα Διηπειρωτικό.

Pep Guardiola will leave his role as Manchester City manager this summer, ending one of the most successful managerial tenures in Premier League history, with former Chelsea boss Enzo Maresca expected to replace him.



Όσον αφορά τον Μαρέσκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πριν τη διετία του στον πάγκο της Τσέλσι, είχε δουλέψει στη Λέστερ και την Πάρμα.

Ως προπονητής των «μπλε» του Λονδίνου κατάφερε και πανηγύρισε το Conference League της σεζόν 2024/25, ενώ το καλοκαίρι του 2025, οδήγησε την Τσέλσι στην κορυφή του FIFA Club World Cup.