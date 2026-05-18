Η Γερμανία ετοιμάζεται να αναπτύξει στην Τουρκία μία συστοιχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, μαζί με περίπου 150 στρατιώτες, στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής για την ενίσχυση της αεράμυνας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, η αποστολή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο του 2026 και, βάσει του σημερινού σχεδιασμού, να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η γερμανική συστοιχία Patriot θα ενταχθεί στο δίκτυο αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην περιοχή, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων από βαλλιστικούς πυραύλους.

ΝΑΤΟϊκή «ομπρέλα» στην Τουρκία

Η αποστολή των Patriot εντάσσεται στις κινήσεις του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και της αποτροπής στα νότια και νοτιοανατολικά σύνορα της Συμμαχίας.

Η Τουρκία έχει ζητήσει κατά καιρούς την ενίσχυση της αεράμυνάς της, ειδικά σε περιόδους κρίσης στη Συρία, στο Ιράκ και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Η νέα γερμανική ανάπτυξη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες νατοϊκές κινήσεις, με στόχο την προστασία κρίσιμων περιοχών από πιθανές πυραυλικές απειλές.

Η αποστολή θεωρείται αμυντικού χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί υπό νατοϊκό συντονισμό.

Περίπου 150 Γερμανοί στρατιώτες

Μαζί με τη συστοιχία Patriot θα αναπτυχθούν στην Τουρκία και περίπου 150 στελέχη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία θα αναλάβουν τη λειτουργία, υποστήριξη και επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος.

Τα Patriot είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όπως αεροσκάφη, πύραυλοι και βαλλιστικοί στόχοι μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς.

Η παρουσία τους στην Τουρκία στέλνει μήνυμα ενίσχυσης της νατοϊκής αποτροπής, αλλά και πολιτικής στήριξης προς ένα κράτος-μέλος που βρίσκεται σε άμεση γεωγραφική επαφή με πολλαπλές εστίες κρίσης.

Το προηγούμενο με τους Patriot στην Τουρκία

Δεν είναι η πρώτη φορά που συστήματα Patriot αναπτύσσονται στην Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στο παρελθόν, συμμαχικές χώρες είχαν στείλει αντίστοιχα αντιαεροπορικά συστήματα στο τουρκικό έδαφος, κυρίως λόγω της αστάθειας στα σύνορα με τη Συρία και των ανησυχιών για πυραυλικές απειλές.

Η σημερινή απόφαση της Γερμανίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία επιχειρεί να δείξει αυξημένη ετοιμότητα σε όλα τα μέτωπα: από την ανατολική πτέρυγα, λόγω Ρωσίας, έως τη νοτιοανατολική, λόγω Μέσης Ανατολής.

Η ανάπτυξη των Patriot έχει και πολιτική διάσταση. Η Γερμανία δείχνει ότι παραμένει ενεργή σε αποστολές συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της σε μια περιοχή όπου η Τουρκία αποτελεί κρίσιμο, αλλά συχνά δύσκολο, σύμμαχο.

Για την Άγκυρα, η άφιξη γερμανικών Patriot αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση της αεράμυνάς της. Για το ΝΑΤΟ, αποτελεί μήνυμα συνοχής και ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή αναμένεται να παρακολουθείται στενά, καθώς συνδέεται τόσο με τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Συμμαχίας όσο και με την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή.