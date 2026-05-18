Τον νέο σταθμό της προπονητικής του καριέρας βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι του Μεξικό.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ και η διοίκηση του Μεξικάνικου συλλόγου ήρθαν σε συμφωνία για τα επόμενα δυο χρόνια και σύντομα ο Αλμέιδα θα βρίσκεται στο Μεξικό, προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της ομάδας.

O Αλμέιδα αποχώρησε από τη Σεβίλλη τον περασμένο Μάρτιο, μετά από 32 παιχνίδια με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Στην ΑΕΚ βρέθηκε από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025, έχοντας 134 παιχνίδια στο ενεργητικό του.