Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πέρασε η απόφαση της Αθήνας για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και τον Έβρο, με αρκετά sites στην Τουρκία να αναπαράγουν την είδηση και να τη συνδέουν με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το τουρκικό αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το T24 δημοσίευσε θέμα αναφέροντας ότι η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τις αντιαεροπορικές πυραυλικές συστοιχίες Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο. Το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι η πληροφορία μεταδόθηκε από το Anadolu Ajansı και επικαλείται ρεπορτάζ της ΕΡΤ για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

H Türkiye μετέδωσε επίσης την είδηση, με αναφορά ότι η Ελλάδα αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο. Το δημοσίευμα, που φέρει ως πηγή το πρακτορείο Anadolu, σημειώνει ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκαν τόσο η επιστροφή των Patriot όσο και το ενδεχόμενο νέας τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Αντίστοιχα, η Yeni Şafak έδωσε πιο πολιτικοποιημένη διάσταση στο θέμα, παρουσιάζοντας την απόφαση ως επιστροφή των Patriot και συνδέοντάς τη με τη συζήτηση στην Αθήνα για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, στη συνεδρίαση, εξετάστηκαν οι στρατιωτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και το ενδεχόμενο τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για το συγκεκριμένο δόγμα.

Το Nefes αναπαρήγαγε επίσης την είδηση, γράφοντας ότι η Ελλάδα αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι συστοιχίες είχαν τοποθετηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και ότι η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Στο ίδιο δημοσίευμα, το Nefes υπογραμμίζει και άλλες αποφάσεις που αποδίδει στη συνεδρίαση, όπως την αποστολή 13 τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο, την αγορά ιταλικής φρεγάτας τύπου Bergamini και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO. Παράλληλα, κάνει ειδική αναφορά στο ότι τέθηκε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο νέας τουρκικής κίνησης για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το Haberler.com δημοσίευσε εκτενές κείμενο, επίσης βασισμένο στο Anadolu Ajansı, με αναφορά στην απόφαση της ελληνικής πλευράς για επιστροφή των Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο. Το site σημειώνει ότι οι συστοιχίες είχαν αναπτυχθεί τον Μάρτιο και ότι, πέραν του ζητήματος των Patriot, στη συνεδρίαση εξετάστηκαν και ευρύτερα θέματα άμυνας και εξοπλισμών.