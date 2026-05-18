Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από αιματηρή επίθεση στην περιοχή της Ταρσού της Κιλικίας, όπου ένας 17χρονος φέρεται να σκότωσε 4 ανθρώπους και να τραυμάτισε ακόμη 8, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως Μ.Ο., φέρεται να μπήκε αρχικά σε εστιατόριο στην περιοχή Kadelli Dörtler και να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο. Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σαμπρί Παν και ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζάν.

Συνέχισε να πυροβολεί ενώ διέφευγε

Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο 17χρονος φέρεται να διέφυγε με όχημα και να συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή Kaburgediği σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος εκείνη την ώρα έβοσκε ζώα, ενώ στην περιοχή Yenimahalle πυροβόλησε και σκότωσε τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κότζα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σπίτι του.

Συνολικά, από την επίθεση τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Ταρσού.

Επιχείρηση με ελικόπτερο και κομάντος

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της χωροφυλακής και της αστυνομίας, ενώ η επιχείρηση γίνεται με υποστήριξη από αέρος.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει εισόδους και εξόδους της περιοχής, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις.

Πανικός στο νοσοκομείο

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, με τουρκικά μέσα να μεταδίδουν ότι αρκετοί κατέρρευσαν στο άκουσμα της είδησης για τους νεκρούς.

Οι αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στα σημεία των επιθέσεων όσο και στο νοσοκομείο, ενώ η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μακελειό.

Τα κίνητρα του 17χρονου παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.