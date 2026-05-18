Στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να βρεθεί η πρόταση για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», ενός από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά σχέδια της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.

Το Κρεμλίνο έχει εκφράσει «σοβαρές προσδοκίες» από την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι θα συζητηθούν όλα τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα στις διμερείς σχέσεις. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο αγωγός «Power of Siberia 2», ο οποίος θα μπορούσε να μεταφέρει έως 50 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας.

Ο αγωγός που θέλει η Μόσχα μετά την απώλεια της Ευρώπης

Ο «Power of Siberia 2» αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ρωσικής ενεργειακής στροφής προς την Ασία. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία έχασε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και αναζητά νέες μακροπρόθεσμες διεξόδους για τις εξαγωγές της.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της χερσονήσου Γιαμάλ και της Δυτικής Σιβηρίας προς την Κίνα, τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά του κόσμου. Η διαδρομή θα περνά μέσω της Μογγολίας, μετατρέποντας τον αγωγό σε έργο με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία για ολόκληρη την Ασία.

Για τη Μόσχα, το έργο έχει στρατηγικό βάρος, καθώς θα μπορούσε να αντικαταστήσει μέρος των εξαγωγών που χάθηκαν από την Ευρώπη. Για το Πεκίνο, από την άλλη, προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια.

Το μεγάλο αγκάθι: η τιμή

Παρά την πολιτική βούληση που δείχνουν Μόσχα και Πεκίνο, το έργο παραμένει σύνθετο. Ρωσία και Κίνα έχουν ήδη δώσει πολιτική «ευλογία» στον αγωγό, ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα της τιμολόγησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Η Gazprom είχε ανακοινώσει το 2025 ότι υπήρξε συμφωνία επί της αρχής για τον «Power of Siberia 2», αλλά χωρίς πλήρη συμφωνία στην τιμή του φυσικού αερίου.

Η Κίνα εμφανίζεται να διατηρεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Γνωρίζει ότι η Ρωσία έχει ανάγκη νέους αγοραστές για το φυσικό της αέριο, γεγονός που της επιτρέπει να πιέζει για ευνοϊκότερους όρους.

Ο ίδιος ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η τιμή για την Κίνα θα βασίζεται σε «αγοραίες αρχές», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για πολιτική παραχώρηση, αλλά για εμπορική συμφωνία αμοιβαίου συμφέροντος.

Η ενεργειακή συμμαχία Ρωσίας – Κίνας βαθαίνει

Η συζήτηση για τον αγωγό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν αποκτήσει ακόμη πιο στενό στρατηγικό χαρακτήρα. Από το 2022 και μετά, το Πεκίνο έχει αναδειχθεί σε βασικό οικονομικό εταίρο της Μόσχας, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.

Η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο διπλωματικό βάρος στη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα εμφανίζεται να διαχειρίζεται παράλληλα τις σχέσεις της με τις δύο μεγάλες δυνάμεις, αξιοποιώντας τον ρόλο της ως κεντρικού παίκτη στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος.

Γιατί ενδιαφέρει τη Δύση

Ο «Power of Siberia 2» δεν είναι απλώς ένας αγωγός φυσικού αερίου. Είναι ένα έργο που μπορεί να εδραιώσει μακροπρόθεσμα την ενεργειακή εξάρτηση της Ρωσίας από την Ασία και, ταυτόχρονα, να ενισχύσει την πρόσβαση της Κίνας σε ρωσική ενέργεια.

Αν προχωρήσει, θα προσφέρει στη Μόσχα ένα σημαντικό αντίβαρο απέναντι στις κυρώσεις της Δύσης, ενώ θα μειώσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη της Ρωσίας να αναζητήσει επιστροφή στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η πιθανή ολοκλήρωση του έργου θα σηματοδοτήσει μια βαθύτερη ενεργειακή σύμπλευση Μόσχας – Πεκίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Δύση επιχειρεί να περιορίσει τα ρωσικά έσοδα από ενέργεια.

Το διακύβευμα της συνάντησης

Η ένταξη του «Power of Siberia 2» στην ατζέντα Πούτιν – Σι δείχνει ότι η Μόσχα θέλει να δώσει νέα ώθηση σε ένα έργο που παραμένει κρίσιμο για τη μεταπολεμική ενεργειακή της στρατηγική.

Ακόμη και αν δεν υπάρξει άμεση τελική συμφωνία, η συζήτηση σε επίπεδο κορυφής επιβεβαιώνει ότι ο αγωγός παραμένει στο επίκεντρο των ρωσοκινεζικών σχεδιασμών. Για τη Ρωσία είναι θέμα οικονομικής επιβίωσης και γεωπολιτικής αναπροσαρμογής. Για την Κίνα είναι εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας και διαπραγματευτικής ισχύος.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η πολιτική σύμπλευση Πούτιν και Σι θα μεταφραστεί σε οριστική εμπορική συμφωνία για ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της εποχής.