Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου ψαρά στην Κάλυμνο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στο λιμάνι του νησιού, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου, ενώ η υπόθεση παραμένει γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Συνελήφθη άνδρας που επέβαινε στο ίδιο αλιευτικό

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες επέβαινε μαζί με το θύμα σε αλιευτικό σκάφος πριν από το περιστατικό. Ο ίδιος φέρεται να βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ ήταν και εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του με τις αρχές ανέφερε μόνο πως «υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είχε προηγηθεί.

Τραύματα από μαχαίρι φέρει το θύμα

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο σοβαρή τροπή όταν διαπιστώθηκε πως ο νεκρός ψαράς έφερε τραύματα από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Το στοιχείο αυτό έχει σημάνει συναγερμό στο Λιμενικό και στις διωκτικές αρχές, καθώς εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ψαράς.