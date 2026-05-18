Σε ψηφοφορία αναφορικά με την παρουσία ή μη του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι επέλεξαν να τον αφήσουν εκτός.

Ο Κάρλο Αντσελότι είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ο κόσμος στη Βραζιλία πάντως δεν δείχνει να είναι υπέρ.

Η ιστοσελίδα geglobo, μια από τις πιο δημοφιλείς στη χώρα του καφέ, έκανε ψηφοφορία επί του θέματος και οι περισσότεροι φίλαθλοι της Σελεσάο ψήφισαν κατά του Νεϊμάρ. Πιο συγκεκριμένα το 50.79% ήταν υπέρ του όχι.