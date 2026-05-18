Το στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τοποθετήθηκε αναφορικά με το γεγονός ότι φίλαθλοι της ΑΕΚ φώναξαν το όνομα του Βάσκου τεχνικού στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό φίλαθλοι της ΑΕΚ φώναξαν ρυθμικά το όνομα του προπονητή των Ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ενέργεια αυτή ήταν κάτι σαν… απάντηση σε ανάλογη κίνηση των φιλάθλων των Ερυθρόλευκων που είχαν φωνάξει το όνομα του Αλμέιδα στο 6-0 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο Φάληρο.

Ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, ήταν που έκανε ένα Insta Story – παίρνοντας έτσι θέση για αυτό που έγινε – όπου στάθηκε μεταξύ άλλων στα πεπραγμένα του Ισπανού τεχνικού απέναντι στην ΑΕΚ: «-Μία εξάρα.

-Μία τεσσάρα.

-7 νίκες – 3 ήττες (η μία αδιάφορη – η ρεβάνς του 6-0).

-Μόνο την περσινή σεζόν: 5-1 νίκες και 14-2 γκολ.

-Τους έκλεψε πρωτάθλημα με Όρτα.

-Τους ξενέρωσε τη σημερινή φιέστα.

-Σήκωσε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ στην έδρα τους.

Άλλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε 1-1».