Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Σε μία δύσκολη συγκυρία, με δυο πολέμους στη γειτονιά μας με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίως στην εξωτερική μας πολιτική. Ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα από τον νυν πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι «αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας;», αναρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τέλος, δήλωσε αισιόδοξος ότι μέχρι το καλοκαίρι θα αξιοποιήσουμε όλους του πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προσθέτοντας ότι τα έργα του Ταμείου θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο ορατά, καθώς το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνεχώς εγκαίνια.