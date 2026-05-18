Η άνοδος των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν αμέσως σε ερωτήσεις και σύνθετα προβλήματα θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους λιγότερο έξυπνους, προειδοποίησε το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.

Το Αστεροσκοπείο, ένα από τα παλαιότερα ειδικά επιστημονικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι γνωστό για τη συμβολή του στην αστρονομία. Ο Πάντι Ρότζερς, διευθυντής του ομίλου Royal Museums Greenwich που το εποπτεύει, δήλωσε ότι η πλούσια ιστορία της έρευνας τού δείχνει τη δύναμη της ανθρώπινης γνώσης και περιέργειας – και την ανάγκη να αποφευχθεί η «πλήρης εξάρτηση» από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η εξάρτηση αποκλειστικά από άμεσες απαντήσεις ενέχει τον κίνδυνο απώλειας των συνηθειών της αμφισβήτησης και της αξιολόγησης που στηρίζουν τη γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη και την καινοτομία», είπε.

Οι παρατηρήσεις του Ρότζερς έρχονται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης μεταμόρφωσης του Βασιλικού Αστεροσκοπείου στο πλαίσιο ενός έργου που ονομάζεται First Light. Το έργο ελπίζει να «αξιοποιήσει το πάθος όλων των αστρονόμων των τελευταίων 350 ετών και να ερμηνεύσει αυτό το πάθος μέσω της επιστήμης», δήλωσε ο Ρότζερς στο BBC.

Αυτές οι ανακαλύψεις, είπε, δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την τεχνολογική καινοτομία. Πρόσθεσε όμως ότι δεν θα είχαν συμβεί ούτε χωρίς να θέτουμε εμείς οι ίδιοι ερωτήσεις και να αναζητούμε απαντήσεις, καθώς και χωρίς να συναντάμε απροσδόκητες πληροφορίες ή αποτελέσματα που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην μεταδίδουν.

Σύμφωνα με τον Ρότζερς, οι πρώτοι αστρονόμοι «συγκέντρωσαν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων για τον ουρανό, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για πράγματα που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί».

Η δουλειά τους περιλάμβανε την εκτέλεση περιττών εργασιών «που μια μηχανή δεν θα έκανε», όπως δήλωσε στο BBC.

«Οι άνθρωποι το έκαναν, και τελικά αποδείχθηκε ένας τεράστιος πόρος που μπόρεσε να αξιοποιηθεί 150 χρόνια μετά, για να βοηθήσει στην επαλήθευση ιδεών που είχαν οι άνθρωποι σχετικά με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την πλοήγηση στη Γη».

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει σε επιστημονικές ανακαλύψεις.

Το 2024, ο επιστήμονας υπολογιστών, Ντέμης Χασάμπης, μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας για το «επαναστατικό» έργο του σχετικά με τις πρωτεΐνες, τα δομικά στοιχεία της ζωής. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, DeepMind, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει τις δομές σχεδόν όλων των γνωστών πρωτεϊνών και δημιούργησε ένα εργαλείο που ονομάζεται AlphaFold2.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, Ριντ Χόφμαν, περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια «μεταμόρφωση» της «γνωστικής αριστείας».

«Χρησιμοποιήστε την ως αντίβαρο», είπε πρόσφατα στο podcast Radical του BBC.

«Π.χ. “Τι πάει στραβά με την ιδέα μου;”. Ένα από τα βασικά πράγματα για τα οποία χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη είναι το “Νομίζω το Χ, είσαι εναντίον αυτού;”».

Σύμφωνα με τον Ρότζερς, με τα προηγούμενα διαδικτυακά εργαλεία, όπως η Wikipedia, «αν σε ενδιέφερε κάτι, μπορούσες ίσως να επιστρέψεις σε μια βασική πηγή και να το ελέγξεις… και να δεις αν βρήκες κάτι που ήταν αξιόπιστο».

Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να παραλείπονται στις γρήγορες απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, πρόσθεσε, πράγμα που σημαίνει ότι «απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο από πληροφορίες με τις οποίες μπορείς να ταυτιστείς ή να τις επαληθεύσεις».