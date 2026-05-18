Υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν δέχεται έντονη διαδικτυακή κριτική για μια σειρά από αλλοπρόσαλλα προεκλογικά βίντεο στο TikTok, στα οποία εμφανίζεται να κάνει twerking, να μιμείται τραγούδια και να ποζάρει μπροστά από πανό που γράφουν προκλητικά μηνύματα.

Η Σέλμπι Κάμπελ, μια 32χρονη ανύπαντρη μητέρα, έχει γεμίσει τα social media της με βίντεο στα οποία χορεύει, απαντά σε επικριτές και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας της για τη 13η Περιφέρεια του Κογκρέσου στο Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει τμήματα του Ντιτρόιτ και αρκετά προάστια.

Όπως αναφέρει η New York Post, μερικά από τα πιο ακραία βίντεο της Σέλμπι Κάμπελ έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, καθώς επικριτές υποστηρίζουν ότι αποτελεί απόδειξη πως «οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τους καλύτερούς τους».

Dem Michigan congressional candidate Shelby Campbell roasted for posting unhinged twerking videos https://t.co/4BVRNGRSoY pic.twitter.com/nz3QQGDLen — New York Post (@nypost) May 17, 2026

«Η προεκλογική στρατηγική της Σέλμπι Κάμπελ, υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Βουλή στο Μίσιγκαν; Να κάνει twerking για ψήφους», έγραψε στο X ο λογαριασμός Libs of TikTok, αναρτώντας παράλληλα βίντεο στο οποίο η Σέλμπι Κάμπελ κουνά προκλητικά τα οπίσθιά της μπροστά στην κάμερα.

Michigan House Democrat candidate Shelby Campbell’s campaign strategy?



Twerking for votes. pic.twitter.com/opMH1SFyLa — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 17, 2026

Η υποψήφια των Δημοκρατικών, της οποίας η προεκλογική ιστοσελίδα δηλώνει με περηφάνια ότι έχει πάει φυλακή και περιλαμβάνει τέσσερις προηγούμενες φωτογραφίες σύλληψης, κατακλύζει συστηματικά τον επίσημο λογαριασμό της με βίντεο που προκαλούν αίσθηση.

Ένα χυδαίο βίντεο τη δείχνει να κάθεται οκλαδόν πάνω από την κάμερα φορώντας ένα σορτς.

🇺🇸 Democrats are not sending their best…



Shelby Campbell, who is running for Congress in Michigan’s 13th:



“I am a c*nt. Great. But would you know a clit if you saw one?”pic.twitter.com/bg9M6uGioG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 15, 2026

Σε άλλο βίντεο, εμφανίζεται να κάνει twerking και να σκύβει πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, λέγοντας: «Είμαι ηθικός άνθρωπος. Είμαι μια κομψή σκύ…α, έτσι δεν είναι;».

@shelby4congress Replying to @Keith Jensen I am kind and classy. Please tell me how I’m unethical? Do men not pay for sex? Do men not use foul language? Do men not have fun and not give a fk what people think! Yes. So we should behave like our leaders ❤️ ♬ original sound – Shelby Campbell for Congress

Η Σέλμπι Κάμπελ, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου «United Auto Workers», είναι το αντίπαλον δέος της βουλευτού Σρι Θάνενταρ, η οποία είναι στέλεχος φαρμακευτικής και εκπροσωπεί την έντονα Δημοκρατική περιφέρεια από το 2021.

«Γνωρίστε τη Σέλμπι Κάμπελ. Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε το twerking ως μέρος της προεκλογικής της στρατηγικής», έγραψε ένας χρήστης του X. «Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τους καλύτερούς τους», έγραψε ένας άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Αδερφέ, αυτή είναι όντως η προεκλογική της στρατηγική; Twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026; Ενέργεια ανύπαντρης μητέρας αναμεμειγμένη με οντισιόν για OnlyFans. Το Μίσιγκαν πραγματικά διαλέγει έτσι τους ηγέτες του; Πολιτική; Όχι, μόνο vibes και καθίσματα. Ο πήχης βρίσκεται στην κόλαση σε αυτό το σημείο».

Meet Shelby Campbell. She is a candidate for the Michigan Senate.



She is a mother of two boys and chose to lip-sync and twerk as part of her campaign strategy. For bedroom decor, she used stoner-style flags, one reading “Pussy Power” and the other featuring a marijuana leaf and… pic.twitter.com/t63ecwcSED — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 17, 2026

Η Σέλμπι Κάμπελ, από την πλευρά της, φάνηκε να απολαμβάνει την viral αρνητική δημοσιότητα, γράφοντας στο X ότι αγαπά τα «βίντεο των θαυμαστών». «Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, σας ευχαριστώ, συνεχίστε τη δημοσιότητα», έγραψε.

Η ιστοσελίδα της πρωτοεμφανιζόμενης υποψήφιας υπερηφανεύεται ότι είναι μια «γυναίκα της εργατικής τάξης» και όχι επαγγελματίας πολιτικός. «Δεν είμαι εδώ για να προσποιηθώ ότι είμαι τέλεια. Δεν είμαι εδώ για να σας χαμογελώ κατάμουτρα και να σας μαχαιρώνω πισώπλατα αργότερα», αναφέρει το βιογραφικό στην ιστοσελίδα της. «Περισσότεροι από τους μισούς από εμάς εργαζόμαστε στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, στην υγειονομική περίθαλψη ή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω υπάρξει μπαργούμαν, σερβιτόρα, πιστοποιημένη βοηθός νοσηλεύτρια και εργάτρια τρίτης γενιάς στην αυτοκινητοβιομηχανία.Έχω πάει φυλακή. Έχω κριθεί. Και έχω ξανασταθεί στα πόδια μου, όπως τόσοι πολλοί εδώ», συνέχισε.