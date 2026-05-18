Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε ουκρανικές πόλεις χρησιμοποιώντας τόσο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης όσο και πυραύλους, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως την Οδησσό (νοτιοδυτικά) και τη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας 11χρονο αγόρι και 59χρονο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα, 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στη Ντνίπρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα.