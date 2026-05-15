Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της Λευκορωσίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, εξετάζονται σενάρια για ενδεχόμενες επιθετικές κινήσεις είτε προς τον βορρά της ουκρανικής επικράτειας είτε ακόμη και κατά κράτους του ΝΑΤΟ μέσω λευκορωσικού εδάφους.

Σε μήνυμά του στο Telegram, μετά από επαφές με στελέχη του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρασύρει τη Λευκορωσία βαθύτερα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για νέους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, με σκοπό την εμπλοκή του σε «νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις».

Right now, the Russians are searching for where we are and where we go. They want to destroy the Ukrainian leadership – Zelensky.



Όπως ανέφερε, στο τραπέζι βρίσκονται επιχειρησιακά σενάρια που αφορούν περιοχές τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο τμήμα της Λευκορωσίας, με πιθανές κατευθύνσεις είτε προς τον άξονα Τσερνίχιβ-Κίεβο είτε προς στόχους εντός χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ από το λευκορωσικό έδαφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις πληροφορίες αυτές.

Η Λευκορωσία συνορεύει νότια με την Ουκρανία, ενώ στα βόρεια και δυτικά της βρίσκονται κράτη-μέλη της Συμμαχίας, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Σιωπή από Μόσχα και Μινσκ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση ούτε από τη ρωσική ούτε από τη λευκορωσική πλευρά. Η Μόσχα δεν δημοσιοποιεί στρατιωτικού χαρακτήρα σχεδιασμούς, τους οποίους αντιμετωπίζει ως απόρρητους.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε επιτρέψει τη χρήση λευκορωσικού εδάφους κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, χωρίς ωστόσο η χώρα του να εμπλακεί με στρατιωτικές δυνάμεις στο μέτωπο.

Από τότε, το Μινσκ έχει συναινέσει στην εγκατάσταση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς και πυραυλικών συστημάτων τύπου Oreshnik στο έδαφός του.

Ενδείξεις για πιθανές κινήσεις

Ο Ζελένσκι είχε επισημάνει και τον προηγούμενο μήνα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν στοιχεία που δείχνουν προετοιμασίες της Μόσχας για περαιτέρω αξιοποίηση της Λευκορωσίας στον πόλεμο, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια διάρκειας.

Τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε κάθε σενάριο, εφόσον η λευκορωσική ηγεσία επιλέξει να στηρίξει ενεργά ρωσικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί εντολή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδια άμεσης αντίδρασης και να ενισχύσουν την αμυντική θωράκιση στις περιοχές του Τσερνίχιβ και του Κιέβου.