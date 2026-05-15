Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή Ψαροφάι της Πάτρας, όταν δύο ανήλικοι φέρονται να έκαναν χρήση κοκαΐνης σε κοινή θέα, σε πλατεία της οδού Μίνωος, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν μητέρες με μικρά παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοκ σε γονείς και περιοίκους που βρίσκονταν στην πλατεία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δύο έφηβοι, ηλικίας περίπου 13 έως 15 ετών, φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικής ουσίας μπροστά σε παιδιά που έπαιζαν στον χώρο.

Μητέρα κάλεσε την Αστυνομία

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, παρά τις διαμαρτυρίες κατοίκων, οι ανήλικοι δεν απομακρύνθηκαν από το σημείο. Μία μητέρα ειδοποίησε έντρομη την Αστυνομία, ζητώντας άμεση παρέμβαση.

Στην πλατεία έφτασαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ένα περιπολικό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ανηλίκων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για χρήση ναρκωτικών και πεταμένες σύριγγες.