Η στενή αμυντική σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Αμερικανική Ναυτική Βάση Σούδας. Από τα Χανιά, η Αμερικανίδα διπλωμάτης περιέγραψε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ως έναν «ζωτικό κόμβο που προάγει την περιφερειακή ασφάλεια, την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

Η κ. Γκίλφοϊλ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά το επίπεδο των υποδομών, σημειώνοντας πως η επίσκεψη ανέδειξε τις εντυπωσιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τους κοινούς αμυντικούς στόχους των δύο χωρών.

Εμπιστοσύνη και συνεργασία στο πεδίο

Πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, η Πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα και τη χημεία μεταξύ των στελεχών που υπηρετούν στη Μεγαλόνησο. Στις επαφές που είχε με τη διοίκηση της βάσης, την τοπική ηγεσία και τις ελληνικές αρχές, εξήρε τον «επαγγελματισμό και την αφοσίωση» τόσο του αμερικανικού όσο και του ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού.

Σε σχετική παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη σημασία της τοπικής στήριξης, αναφέροντας ότι η στάση των αρχών και της κοινωνίας των Χανίων τροφοδοτεί τη «βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν την συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας κάθε μέρα».

Το μήνυμα για τις κοινές αξίες

Κλείνοντας τον κύκλο των επαφών της στην Κρήτη, η Αμερικανίδα Πρέσβης θέλησε να δώσει έναν πιο θεσμικό τόνο στη σημασία της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε:

«Οι ισχυρές συμμαχίες χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τον κοινό σκοπό, και η @nsa_soudabay αντανακλά αυτή τη συνεργασία κάθε ημέρα».

Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει την κοινή οπτική για την περιφερειακή ασφάλεια, αναδεικνύοντας παράλληλα τη Σούδα ως το σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα σε μια γεωγραφική ζώνη υψηλής στρατηγικής αξίας.