Σαφές μήνυμα προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την αναχώρησή του από την Κίνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει η Ταϊβάν να θεωρήσει πως μπορεί να κινηθεί μονομερώς, επειδή έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η προειδοποίηση Τραμπ για την Ταϊβάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός στο ζήτημα της Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να βρεθούν σε πόλεμο στην άλλη άκρη του πλανήτη εξαιτίας μιας μονομερούς κίνησης.

«Δεν θέλω κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και εμείς να πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Fox News και τη South China Morning Post.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν θέλει η Ταϊπέι να θεωρήσει την αμερικανική στήριξη ως «λευκή επιταγή» για ανακήρυξη ανεξαρτησίας, σε μια διατύπωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο στην Ταϊβάν όσο και στην Ουάσιγκτον.

Ανοιχτό το θέμα της πώλησης όπλων

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ζήτημα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση. Σύμφωνα με το Financial Times, στο τραπέζι βρίσκεται μεγάλο πακέτο εξοπλισμών, με το Πεκίνο να αντιδρά έντονα σε κάθε τέτοια κίνηση.

Η στάση αυτή έρχεται μετά τις προειδοποιήσεις του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος φέρεται να κατέστησε σαφές στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί το πιο ευαίσθητο σημείο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Σύμφωνα με το Fox News, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο θέμα θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε «συγκρούσεις».

Το μήνυμα του Πεκίνου

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωση. Από την πλευρά της, η Ταϊβάν λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενη δημοκρατία, με δική της κυβέρνηση, στρατό και θεσμούς.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι δεν επιθυμεί πόλεμο για την Ταϊβάν, αλλά κατέστησε σαφές πως το Πεκίνο αντιτίθεται σε κάθε κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία.

Διπλωματική ισορροπία με υψηλό ρίσκο

Οι δηλώσεις Τραμπ δείχνουν προσπάθεια να κρατηθεί μια δύσκολη ισορροπία: από τη μία, οι ΗΠΑ δεν αποσύρουν επίσημα τη στήριξή τους προς την Ταϊβάν· από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να εμπλακεί σε σύγκρουση με την Κίνα εξαιτίας μιας μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας.

Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ταϊπέι, όπου η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία κάθε ένδειξη πιθανής αλλαγής στην αμερικανική στάση. Ταυτόχρονα, δίνει στο Πεκίνο την εικόνα ότι ο Τραμπ επιδιώκει να αποφύγει μια στρατιωτική κρίση στον Ινδο-Ειρηνικό.

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους κόμβους στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, με κάθε δήλωση από την Ουάσιγκτον ή το Πεκίνο να μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες σε ολόκληρη την περιοχή.