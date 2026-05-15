Μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι έτοιμος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.
Μάλιστα, ομάδες από την Ιταλία και συγκεκριμένα, η Μίλαν και η Γιουβέντους εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον Πολωνό επιθετικό, ωστόσο η μυθική πρόταση ήρθε από την Σαουδική Αραβία.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι θέλει τον 37χρονο επιθετικό και του έχει καταθέσει πρόταση για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ!
Μάλιστα, υπάρχει σιγουριά από πλευράς των Αράβων πως ο Λεβαντόφσκι θα πει το «ναι».
📰 Secondo il quotidiano Sport, Robert #Lewandowski ha accettato il ricco contratto dell'#AlHilal.— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 15, 2026
💰 Il polacco guadagnerà 90 milioni all'anno nel campionato arabo.
❌ La #Juventus e il #Milan devono definitivamente rinunciare al colpo in attacco.#calcionews24 pic.twitter.com/FdYims6EMq