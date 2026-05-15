Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Bay Area στην Καλιφόρνια, όταν αστυνομικοί της τροχαίας σταμάτησαν ένα όχημα που κινούνταν στη λωρίδα για οχήματα με πολλούς επιβάτες (car pool lane), μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι ο «συνοδηγός» δεν ήταν παρά μια αυτοσχέδια κούκλα.



Οι αξιωματικοί του τμήματος Hayward της California Highway Patrol υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδαν τη φιγούρα στο μπροστινό κάθισμα. Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός είχε φροντίσει να ντύσει το ομοίωμα με τζιν παντελόνι, μπλε φούτερ με κουκούλα και ένα πλατύγυρο καπέλο, υπήρχε μια λεπτομέρεια που πρόδωσε την απάτη.



Όπως σχολίασε με δόση χιούμορ η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «συνεργάτης» του οδηγού στερούνταν ενός βασικού χαρακτηριστικού: προσώπου. Ο οδηγός είχε ρυθμίσει τη συσκευή FasTrak Flex ώστε να δείχνει ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν περισσότερα άτομα, προσπαθώντας έτσι να εκμεταλλευτεί τα προνόμια των ειδικών λωρίδων χωρίς να πληρώσει το αντίστοιχο αντίτιμο.

Η «εξυπνάδα» αυτή αποδείχθηκε τελικά μια εξαιρετικά δαπανηρή επιλογή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, η παράβαση της εν λόγω λωρίδας επισύρει ελάχιστο πρόστιμο που αγγίζει τα 490 δολάρια, ποσό που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των διοδίων που προσπάθησε να αποφύγει. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι ως «επιβάτες» ορίζονται μόνο οι ζωντανοί άνθρωποι που φορούν ζώνη ασφαλείας και όχι τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα των οδηγών.



Αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή, καθώς στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί οδηγοί να χρησιμοποιούν από πλαστικούς σκελετούς μέχρι κούκλες βιτρίνας για να παρακάμψουν τους κανόνες κυκλοφορίας. Η τροχαία της Καλιφόρνια έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους οδηγούς, υπενθυμίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι αυστηροί και ότι οι επιβάτες πρέπει να είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι κούκλες.



Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας ότι οι σύντομοι δρόμοι για την αποφυγή των εξόδων συχνά οδηγούν στις πιο ακριβές περιπέτειες, σύμφωνα με την New York Post.

