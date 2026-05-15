Δύσκολα θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Λάτσιο ο Μαουρίτσιο Σάρι, καθώς η ομάδα της Ρώμης βρίσκεται στην 9η θέση δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, ενώ ηττήθηκε και στον τελικό του Κυπέλλου από την Ίντερ.

Έτσι όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport», ο 67χρονος τεχνικός εκτός απροόπτου θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λάτσιο και τρεις είναι οι επικρατέστεροι να τον διαδεχτούν και αυτοί ειναι ο Ματίας Αλμέιδα, ο Ραφαέλε Παλαντίνο και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

O πρώην προπονητής της ΑΕΚ είναι ελεύθερος εδώ και λίγο καιρό έπειτα από την αποχώρησή του από την Σεβίλλη, ενώ ο Παλαντίνο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αταλάντα.

Όσον αφορά τον Κονσεϊσάο έχει συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας.