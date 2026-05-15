Δύσκολα θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Λάτσιο ο Μαουρίτσιο Σάρι, καθώς η ομάδα της Ρώμης βρίσκεται στην 9η θέση δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, ενώ ηττήθηκε και στον τελικό του Κυπέλλου από την Ίντερ.
Έτσι όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport», ο 67χρονος τεχνικός εκτός απροόπτου θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λάτσιο και τρεις είναι οι επικρατέστεροι να τον διαδεχτούν και αυτοί ειναι ο Ματίας Αλμέιδα, ο Ραφαέλε Παλαντίνο και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο.
O πρώην προπονητής της ΑΕΚ είναι ελεύθερος εδώ και λίγο καιρό έπειτα από την αποχώρησή του από την Σεβίλλη, ενώ ο Παλαντίνο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αταλάντα.
Όσον αφορά τον Κονσεϊσάο έχει συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας.
❌ C’è sempre più aria di divorzio tra Maurizio #Sarri e Claudio Lotito, con lo strappo che porterà con molta probabilità all’addio a fine stagione— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 15, 2026
🆕 Secondo il CorSport, sono tre i nomi in casa #Lazio per sostituirlo: Palladino, Almeyda e Conceicao #Calcionews24 pic.twitter.com/ESaJgd89QZ