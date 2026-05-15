Ο Αλμπάν Λαφόν θα βρεθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το επερχόμενο Μουντιάλ από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Εμέρς Φαέ.

O Λαφόν έχει πραγματοποιήσει 4 εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα, η οποία βρίσκεται σε όμιλο μαζί με Γερμανία, Εκουαδόρ και Κουρασάο.

Την φετινή σεζόν ο Λαφόν έχει παίξει με τους «πράσινους» σε 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 13 ματς.

Στην αποστολή είναι και ο επιθετικός της Ίντερ, Μπονί, ο οποίος άλλαξε την υπηκοότητά του από Γαλλική σε αυτή της Αφρικάνικης χώρας πριν από μια εβδομάδα.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες:

Γιάχια Φοφανά (Ρίζεσπορ)

Μοχάμεντ Κονέ (Σαρλερουά)

Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός)

Αμυντικοί:

Εμάνουελ Αγκμπαντού (Μπεσίκτας)

Κλεμέν Ακπά (Οσέρ)

Ουσμάν Ντιομαντέ (Σπόρτινγκ)

Γκουελά Ντουέ (Στρασβούργο)

Γκισλέν Κόναν (Ζιλ Βιθέντε)

Οντιλόν Κοσουνού (Αταλάντα)

Εβάν Εντικά (Ρόμα)

Γουίλφριντ Σινγκό (Γαλατασαράι)

Μέσοι:

Σέκο Φοφανά (Πόρτο)

Παρφέ Γκουιαγκόν (Σαρλερουά)

Ιναό Ουλαϊ (Τράμπζονσπορ)

Φραν Κεσιέ (Αλ Αχλί)

Ιμπραχίμ Σανγκαρέ (Νότιγχαμ)

Μισέλ Σερί (Μάριμπορ)

Επιθετικοί:

Σιμόν Αντίνγκρα (Μονακό)

Γιοάν Μπονί (Ίντερ)

Αμάντ Ντιαλό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Ουμάρ Ντιακιτέ (Σερκλ Μπριζ)

Γιαν Ντιομαντέ (Ζάλτσμπουργκ)

Εβάν Γκεσάντ (Κρίσταλ Πάλας)

Νικολά Πεπέ (Βιγιαρεάλ)

Μπαζουμάνα Τουρέ (Χοφενχάιμ)

Έλιε Ουαχί (Νις)

Προπονητής: Εμέρς Φαέ