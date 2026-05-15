Μία από τις πιο πολυσυζητημένες συμμαχίες στον κόσμο της τεχνολογίας φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα θρίλερ με νομικές προεκτάσεις που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ισορροπίες στην τεχνητή νοημοσύνη, με την OpenAI να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής κατά της Apple, καθώς η συνεργασία τους για την ενσωμάτωση του ChatGPT στα iPhone πνέει τα λοίσθια.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν θεωρεί πως ο τεχνολογικός γίγαντας από το Κουπερτίνο αθέτησε τους όρους της συμφωνίας τους, με τους δικηγόρους της OpenAI να προετοιμάζουν ήδη τις επόμενες κινήσεις τους.



Η κρίση ξέσπασε όταν η Apple άρχισε να διευρύνει τις επαφές της με ανταγωνιστές της OpenAI, όπως η Google και η Anthropic, προκειμένου να ενσωματώσει το Gemini και το Claude στο οικοσύστημα του Apple Intelligence. Αν και η αρχική συμφωνία δεν προέβλεπε αποκλειστικότητα, η OpenAI νιώθει «ριγμένη», υποστηρίζοντας πως δεν έλαβε τα προσδοκώμενα οφέλη και τη βαθιά ενσωμάτωση που είχε υποσχεθεί η Apple.

Η απογοήτευση εντείνεται από το γεγονός ότι η προβολή του ChatGPT μέσα στα iPhone παραμένει περιορισμένη, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των όρων έχουν βαλτώσει σε ένα αδιέξοδο που δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης.



Από την πλευρά της, η Apple εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών της, αλλά και τις προσωπικές φιλοδοξίες της OpenAI στον τομέα του hardware. Η είδηση ότι η OpenAI σχεδιάζει δική της συσκευή τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με τον θρυλικό πρώην σχεδιαστή της Apple, Τζόνι Άιβ, φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.



Η Apple πλέον στρέφεται σε ένα μοντέλο «ανοιχτής πλατφόρμας», όπου πολλαπλά μοντέλα AI θα ανταγωνίζονται για τη θέση τους στη Siri, υποβαθμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που ήλπιζε να έχει η OpenAI. Παρά την ένταση, καμία πλευρά δεν τολμά να αποχωρήσει πλήρως, καθώς το διακύβευμα της πρόσβασης σε δισεκατομμύρια χρήστες iPhone είναι πολύ μεγάλο για να αγνοηθεί.



Οι επίσημες ανακοινώσεις στο επερχόμενο συνέδριο προγραμματιστών της Apple αναμένονται με κομμένη την ανάσα, καθώς θα κρίνουν το μέλλον της ψηφιακής νοημοσύνης στις συσκευές μας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Interesting Engineering.