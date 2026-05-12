Μεγάλης κλίμακας τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει το Spotify από το πρωί της Τρίτης, αφήνοντας χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση στην αγαπημένη τους μουσική και τα podcast. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Downdetector.com, η πλατφόρμα παρουσίασε ξαφνική δυσλειτουργία, με τις αναφορές για «κρασάρισμα» να πέφτουν βροχή μέσα σε λίγα λεπτά.



Ειδικότερα, περισσότεροι από 7.000 χρήστες κατέγραψαν επίσημα το πρόβλημα μέχρι τις 10:30 π.μ. (ώρα Ειρηνικού), με τον αριθμό των πληγέντων να αυξάνεται διαρκώς. Η υπηρεσία Downdetector, που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από πολλαπλές πηγές, επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των παραπόνων αφορά την εφαρμογή για κινητές συσκευές.



Οι χρήστες αναφέρουν ότι η εφαρμογή κλείνει ξαφνικά ή αρνείται να φορτώσει περιεχόμενο, προκαλώντας αναστάτωση στους συνδρομητές παγκοσμίως. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της βλάβης ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης, ενώ οι χρήστες στα social media εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απρόσμενη διακοπή της υπηρεσίας.