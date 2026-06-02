Οι λεγόμενοι «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» της Νέας Υόρκης συνεχίζουν εδώ και δεκαετίες να κατεβαίνουν παράνομα στα φρεάτια και στους υπονόμους της πόλης αναζητώντας χαμένους θησαυρούς, από κοσμήματα και νομίσματα μέχρι πορτοφόλια και πολύτιμα αντικείμενα που έπεσαν κατά λάθος μέσα από τις σχάρες του δρόμου.

Το τεράστιο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης της Νέας Υόρκης εκτείνεται σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα και για ορισμένους λειτουργεί σαν ένα απέραντο κρυμμένο «θησαυροφυλάκιο». Το θέμα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά από δύο ξεχωριστά περιστατικά που καταγράφηκαν πρόσφατα στο Μπρούκλιν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ομάδες ανδρών φαίνονται να βγαίνουν μέσα στη νύχτα από φρεάτια σε περιοχές όπως το Gravesend και το Williamsburg, κουβαλώντας φακούς και φορώντας ειδικές αδιάβροχες στολές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επρόκειτο πιθανότατα για ακόμα μία επιχείρηση αναζήτησης πολύτιμων αντικειμένων μέσα στους υπονόμους.

Παρά τον κίνδυνο σύλληψης αλλά και τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή τους, αρκετοί συνεχίζουν να εξερευνούν τα υπόγεια τούνελ της πόλης ελπίζοντας ότι θα βρουν χρυσό, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας. Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν είναι ασυνήθιστο να καταλήγουν στους υπονόμους νομίσματα, δαχτυλίδια, αλυσίδες, πορτοφόλια ή ακόμα και μετρητά που πέφτουν από τσέπες και τσάντες στον δρόμο.

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά είχε σημειωθεί το 2015, όταν ο τότε 21χρονος εργαζόμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος της πόλης, Marquis Evans, κατέβηκε μαζί με δύο φίλους του σε φρεάτιο στο Μπρούκλιν αναζητώντας «χρυσό, κοσμήματα και όπλα», σύμφωνα με την αστυνομία. Οι τρεις άνδρες πραγματοποιούσαν συχνά παρόμοιες «υπόγειες αποστολές» μέχρι που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για παράνομη είσοδο. Η αστυνομία χρειάστηκε περίπου τέσσερις ώρες για να τους εντοπίσει μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης.

Ο τότε αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Bill Bratton, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο Θεός ξέρει τι έψαχναν εκεί κάτω. Εγώ πάντως σίγουρα δεν θα έμπαινα ποτέ στους υπονόμους της Νέας Υόρκης».

Δέκα χρόνια αργότερα, το ίδιο κίνητρο φαίνεται πως οδήγησε και άλλη ομάδα ανδρών να κατέβει στους υπονόμους του Μπρούκλιν τον Απρίλιο του 2025. Ένας από αυτούς, ο Willer Green, είπε στους αστυνομικούς: «Ο κόσμος χάνει χρυσό εκεί κάτω. Τα βρίσκουμε και τα πουλάμε για να βγάλουμε χρήματα».

Η ιδέα των «θησαυρών των υπονόμων» φαίνεται πως υπάρχει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Δημοσιεύματα των New York Times ήδη από τον 19ο αιώνα ανέφεραν ιστορίες ανθρώπων που υποστήριζαν ότι είχαν βρει πολύτιμα αντικείμενα μέσα στα φρεάτια της πόλης.

Παράλληλα, οι υπόνομοι της Νέας Υόρκης έχουν συνδεθεί διαχρονικά με αστικούς μύθους, ιστορίες εγκλήματος και θεωρίες για κρυμμένα ναρκωτικά ή παράνομα αντικείμενα που πετιούνται στις αποχετεύσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η τάση ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μέσω του διαδικτύου και των social media, με urban explorers να δημοσιεύουν βίντεο από παράνομες εξερευνήσεις σε τούνελ, εγκαταλελειμμένους σταθμούς και υπόγεια δίκτυα της πόλης.

Οι Αρχές προειδοποιούν πάντως ότι η είσοδος στους υπονόμους χωρίς άδεια είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω τοξικών αερίων, πλημμυρών, αρουραίων και ηλεκτρολογικών κινδύνων.

Παρά τις προειδοποιήσεις, τα πρόσφατα βίντεο δείχνουν ότι η αναζήτηση «θησαυρών» κάτω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης συνεχίζεται κανονικά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.