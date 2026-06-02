Στο γήπεδο της Τούμπας θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας την Ολλανδία και τη Γερμανία για το Nations League, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) η ΕΠΟ.

Ήταν Μάρτιος του 2021 όταν η Εθνική ομάδα είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στην Τούμπα, μένοντας στο 1-1 με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022. Η έδρα της στη συνέχεια ήταν η Allwyn Arena, μετά επέστρεψε στο Καραϊσκάκη και τώρα ετοιμάζεται για Τούμπα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει την 1η Οκρωβρίου την Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου τη Γερμανία στο πλαίσιο του Nations League και οι αγώνες θα γίνουν στην Τούμπα, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.

Απόφαση που επισημοποιήθηκε από την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου). Επίσης, επικυρώθηκε η απόφαση διεξαγωγής του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45)».