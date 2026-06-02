Τους λόγους του αποχώρησής του από τη Νέα Αριστερά, μαζί με ομάδα στελεχών, υπερασπίστηκε ο Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης 2/6 στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση με βαρύ πολιτικό και προσωπικό φορτίο, την οποία ωστόσο θεωρεί αναπόφευκτη.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον προοδευτικό χώρο, αλλά και για τον νέο πολιτικό φορέα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και συγκλίσεων.

Οι λόγοι πίσω από την αποχώρηση

Ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε ότι η απόφαση αποχώρησης συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, σημειώνοντας ότι η πολιτική δράση δεν είναι αποκομμένη από το ανθρώπινο στοιχείο.

«Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Αναγκαία πολιτικά, αλλά αυτό δεν παύει να περικλείει συναισθήματα και δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι θέσεις των αποχωρησάντων αποτυπώνονται σε κείμενο που υπογράφεται από 150 στελέχη, πρώην βουλευτές και μέλη οργάνων του κόμματος. Ο βασικός άξονας της διαφωνίας, όπως είπε, αφορά τον στρατηγικό προσανατολισμό της Νέας Αριστεράς.

«Σεβόμαστε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τις απόψεις των συντρόφων μας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πορεία που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδη και οδηγεί στην πολιτική περιθωριοποίηση», σημείωσε.

Ενότητα και προοπτική στον προοδευτικό χώρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εκτίμησε ότι η πολιτική και κοινωνική ρευστότητα της περιόδου επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις στην Αριστερά και γενικότερα στον προοδευτικό χώρο.

Υποστήριξε ότι όσοι αποχώρησαν επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις διεργασίες που διαμορφώνονται. «Θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες», ανέφερε.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συντονισμού των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν αυτή την κατεύθυνση πιο επιτακτική από ποτέ.

«Το ζήτημα της συσπείρωσης δυνάμεων και της ενότητας της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και θα συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυξάνονται οι φωνές στην κοινωνία που ζητούν συνεργασίες και συγκλίσεις με σαφές πολιτικό περιεχόμενο και στόχο.

Η επανεμφάνιση Τσίπρα και οι πολιτικές ισορροπίες

Αναφερόμενος στον νέο πολιτικό φορέα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης παραδέχθηκε ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη αναδιαμορφώσει το σκηνικό στον προοδευτικό χώρο.

«Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον χώρο της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», ανέφερε.

Την ίδια ώρα επισήμανε ότι η απήχηση δεν αρκεί από μόνη της, αν δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση και πρόγραμμα.

«Χρειάζεται μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που να μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για την έως τώρα λειτουργία του εγχειρήματος.

Προτεραιότητα οι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες

Παρά το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι οι εσωτερικές ισορροπίες, αλλά η δημιουργία μιας πλειοψηφικής πολιτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση.

«Το πιο σημαντικό δεν είναι οι μικροανταγωνισμοί στον χώρο της Αριστεράς, αλλά η δυνατότητα να διαμορφωθεί μια πλειοψηφική πρόταση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε.

Χρησιμοποίησε μάλιστα μια χαρακτηριστική φράση για να αποδώσει τη στρατηγική του: «Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Το θέμα είναι να μπορείς να κατακτήσεις την πόλη».

Οι πιθανές συνεργασίες και ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο συνεργασιών, μεταξύ άλλων και με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι η σχετική συζήτηση αφορά προσωπικές απόψεις και όχι επίσημες θέσεις κομμάτων.

Δήλωσε πάντως ανοιχτός σε πολιτικές συμπράξεις, θέτοντας ως προϋπόθεση τη διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος και κοινών στόχων.

«Δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους, με ποιο πρόγραμμα και για ποιο σκοπό», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι προτεραιότητα για τον ίδιο παραμένει η σύγκλιση στον χώρο της Αριστεράς πριν από οποιαδήποτε διεύρυνση συνεργασιών.