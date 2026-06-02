Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου στις Αφίδνες, όταν φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη πεζή στη Λεωφόρο Τυρταίου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η παράσυρση στη Λεωφόρο Τυρταίου.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν η πορεία του φορτηγού, το σημείο όπου βρισκόταν η ηλικιωμένη, καθώς και οι συνθήκες κυκλοφορίας την ώρα του δυστυχήματος.