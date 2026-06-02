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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα κενό πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνα, το M/T Lexie, έπειτα από απόπειρά του να κατευθυνθεί προς το ιρανικό νησί Χαργκ.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρεται ότι «το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, μη συμμορφούμενο με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων σε πολλαπλές περιπτώσεις μέσα σε διάστημα 24 ωρών». Όπως επισημαίνεται, «αμερικανικό αεροσκάφος τελικά ακινητοποίησε το σκάφος πλήττοντας με πύραυλο Hellfire το μηχανοστάσιο, αποτρέποντας έτσι την προσέγγισή του στο Ιράν».

Η CENTCOM σημειώνει ότι πρόκειται για το έκτο πλοίο που τίθεται εκτός λειτουργίας από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Απρίλιο τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.