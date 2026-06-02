Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα κενό πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνα, το M/T Lexie, έπειτα από απόπειρά του να κατευθυνθεί προς το ιρανικό νησί Χαργκ.

Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρεται ότι «το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, μη συμμορφούμενο με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων σε πολλαπλές περιπτώσεις μέσα σε διάστημα 24 ωρών». Όπως επισημαίνεται, «αμερικανικό αεροσκάφος τελικά ακινητοποίησε το σκάφος πλήττοντας με πύραυλο Hellfire το μηχανοστάσιο, αποτρέποντας έτσι την προσέγγισή του στο Ιράν».

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that they have disabled the sixth vessel in support of the naval blockade of Iran. Earlier today, U.S. forces disabled the Botswana-flagged motor tanker Lexie in the Arabian Gulf as it was transiting towards Kharg Island, Iran.… pic.twitter.com/eAH8wjGEWB — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Η CENTCOM σημειώνει ότι πρόκειται για το έκτο πλοίο που τίθεται εκτός λειτουργίας από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Απρίλιο τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.