Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά σε λίγα 24ωρα μπαίνει στο παρκέ για να παίξει κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας για την κούπα του πρωταθλητή.

Μετά την απώλεια της Euroleague όμως, είναι εμφανές πως οι Πράσινοι σε όλα τα επίπεδα πλέον σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα.

Η αποτυχία ήταν τεράστια και ο Εργκίν Αταμάν… μάταια προσπαθεί να επαναφέρει τους παίκτες του, ενώ ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με τις μεταγραφές που θα γίνουν και τον επόμενο προπονητή, παρά για τα ντέρμπι που έρχονται.

Οι συζητήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, οι… όροι που αποδέχεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο πρώτος που θέλει στο Τριφύλλι ο Σέρβος προπονητής.

