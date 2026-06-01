Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο Νίκος Καρανίκας εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις πολιτικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι αντιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και ότι επιχειρεί να στήσει ένα πολιτικό «reunion» με πρώην στελέχη και αποχωρήσαντες.

«Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023»

Μιλώντας στο Action24, ο Νίκος Καρανίκας υποστήριξε ότι τα περισσότερα κόμματα αποφεύγουν να τοποθετηθούν καθαρά στο ζήτημα της ουσίας του πολιτικού διακυβεύματος.

Όπως είπε, εξαίρεση αποτελεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν υποστηρίζει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, αλλά ότι θα τον κάνει καλύτερο.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, στην Αριστερά, στην κυρία Καρυστιανού και στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι υπάρχουν κοινά σημεία στις διακηρύξεις τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά.

«Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις. Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξεκίνησε με rebranding και το γύρισε σε reunion»

Ο Νίκος Καρανίκας συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά επιχείρησε να παρουσιαστεί με κεντρώο προφίλ, μιλώντας για «δημοκρατικό καπιταλισμό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν διαπίστωσε ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται, άλλαξε στρατηγική.

«Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του», είπε.

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ακόμη ότι πρώην ισότιμα μέλη ενός κόμματος μετατράπηκαν «αυτόβουλα σε ακόλουθους».

«Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό»

Ο Νίκος Καρανίκας άσκησε κριτική και στο ιδεολογικό στίγμα του νέου εγχειρήματος, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει Αριστερά χωρίς σοσιαλισμό.

«Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό, είτε αρέσει είτε όχι στον Τσίπρα, αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε.

Όπως ανέφερε, τα κείμενα που παρουσιάστηκαν, το μανιφέστο και η ιδρυτική διακήρυξη, δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους.

Κατά την άποψή του, το πρώτο κείμενο είναι γενικόλογο και αόριστο, καθώς μιλά για συμπαράταξη τριών ρευμάτων χωρίς να εξηγεί ποια είναι αυτά σήμερα.

«Δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση του εγκεφάλου τους»

Ο Νίκος Καρανίκας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι οι συντάκτες των κειμένων δεν εξήγησαν με σαφήνεια το πολιτικό περιεχόμενο της νέας συμπαράταξης.

«Δεν έκαναν ούτε μια παραμικρή κίνηση του εγκεφάλου τους να δουλέψει, ώστε να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα και όχι γενικά και αόριστα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδρυτική διακήρυξη κινείται τελικά σε πιο αριστερή κατεύθυνση, χωρίς όμως να συνομιλεί ουσιαστικά με το πρώτο κείμενο.

Νέα εσωτερικά πυρά στον χώρο της Αριστεράς

Η παρέμβαση Καρανίκα δείχνει ότι η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανοίγει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίστηκε σε πολιτική διαφωνία, αλλά αμφισβήτησε ευθέως τόσο την ιδεολογική κατεύθυνση όσο και τη στελεχιακή σύνθεση του νέου εγχειρήματος.

Η επίθεσή του έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που προκαλεί η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο με νέο σχήμα, νέο αφήγημα και αναφορές στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη.