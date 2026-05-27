Στον Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε ο πρώην σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ», κάνοντας λόγο για προσβολή της ιστορίας και της ηθικής της Αριστεράς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καρανίκας υποστήριξε ότι «ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς», επικρίνοντας ιδιαίτερα την επιλογή του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα.

Όπως ανέφερε, το ακρωνύμιο «ΕΛΑΣ» δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα, σημειώνοντας πως πρόκειται για «ένα ακρωνύμιο με ιστορική σημασία και βάρος» που «δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών».

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε αρχικά ένα «rebranding» με άνοιγμα προς τον κεντρώο χώρο, το οποίο όμως – όπως είπε – απέτυχε. «Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «μάζεψε όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν Εγώ ρετάλια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι».

«Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε επίσης «ανήθικη» τη χρήση του ονόματος «ΕΛΑΣ», υπογραμμίζοντας ότι αφορά «έναν ένοπλο αντιστασιακό στρατό που πολέμησε για την ελευθερία, με ανθρώπους που ρίσκαραν τη ζωή τους, και όχι για να μπει το όνομά τους σε ένα προσωποπαγές κόμμα».