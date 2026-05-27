Ο Ολυμπιακός κινείται με αποφασιστικότητα για την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ, με τις επαφές για τον Ισπανό μέσο της Ράγιο Βαγιεκάνο να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο έμπειρος χαφ αποτελεί γνώριμη περίπτωση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά και την αγωνιστική του αξία.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός μέσος, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και πιο δημιουργικά στον άξονα. Το συμβόλαιό του με τη Ράγιο ολοκληρώνεται σύντομα, γεγονός που κάνει την υπόθεσή του ιδιαίτερα ελκυστική για τους Πειραιώτες.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τον τελικό του Conference League της Τετάρτης ανάμεσα στη Ράγιο και την Κρίσταλ Πάλας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο να προχωρήσει η συμφωνία.

Παρότι το κλίμα χαρακτηρίζεται θετικό, οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μόνο μετά τις τελικές διαπραγματεύσεις. Ο Λόπεθ μετρά 221 συμμετοχές με τη φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο, έχοντας καταγράψει 10 γκολ και 15 ασίστ, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου είχε 93 εμφανίσεις με 4 γκολ και 4 ασίστ.