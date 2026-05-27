Εξαΰλωση ΣΥΡΙΖΑ, πτώση της Κωνσταντοπούλου

Καλημέρα σας. Μεγάλος ντόρος γίνεται, καθώς το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά με τις νέες δημοσκοπήσεις, μετά την είσοδο δύο νέων παικτών που ανακατεύει πλήρως την τράπουλα. Ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Μαρία Καρυστιανού με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία μπαίνουν στο κάδρο, με τις πρώτες μετρήσεις για τα υπό διαμόρφωση κόμματά τους να καταγράφουν θετικά νούμερα, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε δημοσκοπήσεις που τρέχουν και βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως της Interview. Σας ενημερώνω επίσης ότι σήμερα ή αύριο θα βγει στον αέρα δημοσκόπηση η οποία κρύβει εκπλήξεις και θα συζητηθεί έντονα, καθώς εισάγει ένα ιδιαίτερο ερώτημα που αφορά ουσιαστικά το τι ξημερώνει τη Δευτέρα, αμέσως μετά την επόμενη των εθνικών εκλογών. Τα δύο στοιχεία που μπορώ να σας δώσω, χωρίς να δημιουργήσω πρόβλημα στον δημοσκόπο τον οποίο εμπιστεύομαι, είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας δείχνουν σαφή σημάδια συρρίκνωσης, χάνοντας σημαντικό έδαφος υπό την πίεση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων. Από την άλλη, η εξαΰλωση της πλατείας Κουμουνδούρου και του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός.

Γιατί στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως έχουν το πάνω χέρι

Στη Χαριλάου Τρικούπη κοιτάνε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ανησυχούν όπως με διαβεβαίωσε κορυφαίο στέλεχος. Και σας το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θα έλεγε «όχι» σε μία άμεση εκλογική αναμέτρηση τώρα, ούτε όμως και σε κάλπες το 2027. Αντίθετα, ξορκίζουν το σενάριο του Νοεμβρίου, όπως μου τόνισε χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα απέναντι στα υπό σύσταση νέα κόμματα και τα οποία στερούνται δομών απέναντι στο συμπαγές πράσινο δίκτυο. Ο Μάρτιος του 2027, επίσης, και σύμφωνα με αυτά που πιστεύουν, θεωρείται ιδανικός χρόνος, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι μέχρι τότε θα έχει ξεφουσκώσει η δυναμική που έχει ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, με συνέπεια να υπάρξει φυσιολογική φθορά. Στον αντίποδα, ο Νοέμβριος αποτελεί απειλή για το ΠΑΣΟΚ με το σκεπτικό ότι εκείνη την περίοδο οι νέοι πολιτικοί φορείς θα βρίσκονται στο πικ τους, με τα ΜΜΕ να τους προσφέρουν τεράστια επικοινωνιακή αβάντα, συμπιέζοντας με αυτό τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ.

Και εγένετο Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Συνεχίζω από την πλατεία Θησείου όπου βρέθηκα χθες βράδυ και όπου ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τη μεγάλη επιστροφή, αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο είναι ΕΛ.Α.Σ. – δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η παρένθεση της τελευταίας τριετίας έκλεισε και πλέον όλα είναι έτοιμα για μια καινούρια αλλά δύσκολη αρχή. Η επαναφορά σε ένα πολιτικό τοπίο που κυριαρχεί η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου δεν θα είναι «περίπατος». Η εκδήλωση που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης ήταν αρκετά καλή σκηνοθετικά, με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Αισιοδοξία στο επιτελείο Τσίπρα

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ταξίδι. Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του και τα έλεγαν χαλαρά με τη στήλη χθες βράδυ στο Θησείο. Για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό μπουστάρισμα από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί. Και το πρώτο στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Αλ. Τσίπρας είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.

Τα χρώματα του κόμματος

Κόσμος πολύς χθες στο Θησείο και με ένα πολύ καλά σκηνοθετημένο βίντεο, ο Αλ. Τσίπρας έκανε τα αποκαλυπτήρια με την παρουσία και ενός νεαρού κοριτσιού ντυμένο στα λευκά. Θύμισε κάτι από Ολυμπιακούς Αγώνες. Μαζί με το όνομα αποκαλύφθηκαν και τα χρώματα, αν και υπήρχε μία ιδέα, από τα βίντεο στα social media που τις τελευταίες μέρες προϊδέαζαν για το τι θα ακολουθήσει. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αγώνα συνδυάζουν το όραμα Τσίπρα στην επάνοδό του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η άλλη ανάγνωση του Θησείου

Την ώρα που γινόταν η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του ονόματος του κόμματος Τσίπρα στριφογύριζα ανάμεσα στον κόσμο για να δω αντιδράσεις. Λίγα λεπτά πριν είχε αρχίσει να φουντώνει η φήμη ότι το όνομα ήταν ΠΑΤΡΙΔΑ (Πατριωτική Ριζοσπαστική Δημοκρατική Αριστερά). Και άρεσε. Όταν ανακοινώθηκε όμως το ΕΛΑΣ, κάποιοι άρχισαν να κοιτάζονται αμήχανα. Ακολούθησαν λίγα δευτερόλεπτα παγωμάρας και μετά άρχισαν να χειροκροτούν. Μου έκαναν εντύπωση και οι δυο αντιδράσεις. Λίγη ώρα μετά και αφού είχαν αρχίσει να αποχωρούν, κάθισα με μια γνωστή επικοινωνιολόγο και εκεί, κάτω από την Ακρόπολη, τη ρώτησα πώς το είδε όλο αυτό. Δυο λέξεις μου είπε: «Όλα λάθος». Είδε, όπως μου είπε, αμηχανία γιατί ο Τσίπρας, όπως μου εξήγησε, δεν κατέχει από TedEx σχολιάζοντας το στήσιμο της σκηνής, αλλά και οι ηθοποιοί που τον προλόγισαν δεν είχαν μάθει τα λίγα λόγια που είχαν να πουν απέξω. Όταν τη ρώτησα «Μα καλά δεν είδες τίποτα καλό;». Μου απάντησε: «Ο κ. Τσίπρας είχε δημιουργήσει μεγάλη προσδοκία και αυτό που ακούσαμε δεν ήταν διακήρυξη αλλά προεκλογική ομιλία. Μπορεί να σου φανεί περίεργο, αλλά θεωρώ ότι ο Τσίπρας απόψε ανάστησε το ΠΑΣΟΚ».

Απόντες οι βουλευτές

Να πω την αλήθεια επειδή γύρισα πολλή ώρα, εγώ τουλάχιστον, δεν εντόπισα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη είδα πάρα πολλά. Σας το είχα πει. Παρόντες μεταξύ άλλων το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, και η πρώην βουλευτής, Δώρα Αυγέρη. Το «παρών» έδωσαν, ακόμη, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουπλής, ο πρώην βουλευτής Μενέλαος Μαλτέζος, το στέλεχος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας Γιώργος Σιακαντάρης και η αδελφή του πρώην πρωθυπουργού Ζανέτ Τσίπρα. Εκεί ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Γαβρόγλου, το πρώην στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Μπίστης και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Φερχατ Οζγκιουρ. Η πρώην βουλευτής Αθηνά Λινού, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Ανδρέας Νεφελούδης, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κά.

Ο ρόλος του Νίκου Νυφούδη

Σε εγρήγορση η Αμαλίας για να στελεχωθεί επαρκώς ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα και για να μην υπάρξουν φαινόμενα όπως είχε συμβεί στο παρελθόν όπου πολλά γίνονταν στο πόδι. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κρίσιμο κομμάτι της επικοινωνίας, με τα ονόματα δύο νέων στελεχών να ακούγονται ήδη πολύ έντονα για τις θέσεις των αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου. Την ίδια ώρα, οι αναζητήσεις έχουν επεκταθεί για την εύρεση ενός τρίτου πολιτικού προσώπου με ισχυρό έρεισμα στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να καλυφθεί αποτελεσματικά το γεωγραφικό και στρατηγικό αυτό κενό. Με όση βεβαιότητα μπορεί να ρισκάρει κανείς στην πολιτική, το όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και παίζει πολύ σοβαρά για τον ρόλο αυτό είναι του Νίκου Νυφούδη, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια με τον Αλέξη Τσίπρα ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026. Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, με προϊστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτικό παρελθόν ως στέλεχος στο «Ποτάμι», στέλνει ένα σαφές σήμα για το προφίλ που επιδιώκει να εκπέμψει ο φορέας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο της πιάτσας και της πραγματικής οικονομίας, που δραστηριοποιείται ενεργά ως επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και των εξαγωγών, ενώ παράλληλα διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση στον ασφαλιστικό τομέα.

Το χτύπημα στο «ηθικό πλεονέκτημα»

Να ξεκινάς τώρα το νέο σου εγχείρημα στον πολιτικό στίβο, όπως ο Α. Τσίπρας, μιλώντας για «πατριωτικό φόρο», για «ελίτ», για «πλούτο» που πρέπει να φορολογηθεί, να ετοιμάζεσαι για «επαναστατική γυμναστική» και να έρχεται ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ από το παρελθόν και να σε χτυπά στο «ηθικό πλεονέκτημα» δεν είναι και ότι καλύτερο. Άντε τώρα να εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας γιατί φορολόγησε τους συνταξιούχους για να βρει τα 380 εκατ. Ευρώ προκειμένου να καλύψει το κενό και να κλείσει μια συμφωνία. Όχι ότι δεν θα βρει κάτι να πεί, αλλά ό,τι και να πει έχει και τον Παύλο Μαρινάκη απέναντι που κάτι τέτοια δεν τ’ αφήνει να πέσουν κάτω. «Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το μειδίαμα του Σαμαρά

Δεν εξέπληξε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με τα «καρφιά» που έριξε για την εξωτερική πολιτική και το κράτος δικαίου μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος» χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής. Το παρών έδωσε και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατά την είσοδό του ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν προτίθεται να ανακοινώσει νέο κόμμα, την ώρα μάλιστα που στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τα «αποκαλυπτήρια» του ΕΛ.Α.Σ. Αρκέστηκε σε ένα μειδίαμα και προχώρησε χωρίς να δώσει απάντηση, ωστόσο τροφοδότησε τα πηγαδάκια γιατί όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το σιωπηρό «ουδέν σχόλιο» σημαίνει πολλά. Πάντως, στην ίδια εκδήλωση το παρών έδωσαν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γιώργος Βλάχος που έχει απασχολήσει για τη στάση του σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Μάνος Κόνσολας, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος που «σφάζεται» με την Μαρία Καρυστιανού.

H πολιτική Βαβέλ και το χθες

Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και έμεινα στην αναφορά του για τα νέα κόμματα που έρχονται στον όρο πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει έναν μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Ρώτησα κεντρικό υπουργό αμέσως μετά τι σημαίνει αυτό και μου είπε ότι αυτή θα είναι η γραμμή από εδώ και πέρα, δηλαδή θα τονίζει το μέλλον έναντι του χθες στο οποίο θέτει τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως αλλά και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Σε αυτό το πλαίσιο από εδώ και πέρα θα υπάρχει και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά με πιο ήπιους τόνους. Γιατί αυτό; Διότι όπως μου είπε άλλος υπουργός, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και απαιτηθεί συνεργασία κυβερνητική, ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ είναι δυνητικός σύμμαχος. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεμείνει από κυβερνητικούς εταίρους η ΝΔ. «Δεν μπορούμε να τους βρίζουμε, άλλο να ασκήσουμε κριτική σε λογικό πλαίσιο, και μετά να τους ζητήσουμε συνεργασία για το σχηματισμό κυβέρνησης» μου είπε.

Προεκλογικό δώρο τα βαρέα και ανθυγιεινά

Και να πάω σε ένα άλλο θέμα που εντόπισα στην εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και μου το επεσήμαναν τουλάχιστον τρεις υπουργοί και κάλλιστα μπορεί να είναι ένα δυνατό προεκλογικό δώρο. Τι είναι αυτό; Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανή οφέλη ως προς τη συνταξιοδότησή τους. Για να ξέρετε, αυτό είναι ένα αίτημα πολλών ετών, δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα το σύνθημα θα είναι και γι’ αυτό και άρα θα το ακούμε συχνά έως τις εκλογές: «το είπαμε και το κάνουμε». Πως το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλ. Τσίπρα; «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».

ΑΙ και υπερυπολογιστής Δαίδαλος

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τον Κανονισμό του ΑΙ, του ΑΙ Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη χρήση της και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να σας πω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μία Εθνική Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, σύντομα θα γίνουν και τα εγκαίνια στο Λαύριο του νέου υπερυπολογιστή, του «Δαίδαλου», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι υπογραφές της Καρυστιανού

Και να πάω και στην Μαρία Καρυστιανού που κατέθεσε όπως είδατε χθες την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στον Άρειο Πάγο με 650 υπογραφές. Στο πλευρό της κυρίας Καρυστιανού ήταν ο καθηγητής της Νομικής, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος που είναι συνεργάτης της. Και επειδή ανέφερα τον Δ. Παπαγιωτόπουλο να σημειώσω ότι δίπλα της, στο στενό επιτελείο είναι, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής (του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’90) που ασχολείται με τον πολιτικό σχεδιασμό, ο έχων την εποπτεία του επικοινωνιακού κομματιού, ο Θανάσης Αυγερινός (επί πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα), ο στρατηγός εν αποστρατεία, Αθανάσιος Τζουγανάτος, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, επικεφαλής τεχνικής ομάδας της έρευνας για τα «Τέμπη», κ.ά.

Ο Νίκος Γκιώνης στο ΠΑΣΟΚ

Η αμφίπλευρη διεύρυνση παραμένει στον σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο οι επόμενες κινήσεις θα γίνουν με προσεκτικά βήματα και χωρίς βιασύνη όπως με ενημερώνουν. Στο παρασκήνιο, οι ζυμώσεις συνεχίζονται κανονικά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη «κλειδώσει» για τον επόμενο κύκλο προσχωρήσεων είναι ο Νίκος Γκιώνης. Το πρώην, πλέον, στέλεχος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του στην Κουμουνδούρου. Στα θετικά του στοιχεία καταγράφεται η σοβαρή και μετρημένη παρουσία του στα τηλεοπτικά πάνελ, όπου υπερασπιζόταν τις θέσεις του προηγούμενου κόμματός του χωρίς προκλητική ρητορική. Το αν η μετακίνηση αυτή θα μετουσιωθεί άμεσα σε μια υποψηφιότητα στον απαιτητικό Βόρειο Τομέα της Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί ένα ερώτημα που θα απαντηθεί σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν, προέχει η πολιτική ενσωμάτωση των νέων στελεχών και η διατήρηση των εσωκομματικών ισορροπιών.

Μύλος στο ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα

Δεν φθάνει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι τον επικρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το παρών στην ψηφοφορία για την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, υπάρχουν και εσωκομματικές εντάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό διότι έμαθα ότι κορυφαία στελέχη του κόμματος διαφωνούν με τη στάση αυτή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε δημόσια ρήξη με την ηγεσία, αν και στελέχη που στηρίζουν την Άννα Διαμαντοπούλου, όπως ο Γιάννης Μεϊμάρογλου και ο Γιώργος Σακελλίων, μέλη της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, και ο Παναγιώτης Λούσκος, έκαναν αιχμηρές αναρτήσεις για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα: «Αναθεώρηση του Συντάγματος – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», έγινε χθες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ». Η ημερίδα αποτέλεσε μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, με στόχο την ανάδειξη των θέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της συζήτησης για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, με επίκεντρο την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων, την ενίσχυση της Διοικητικής και Οικονομικής τους Αυτοτέλειας και τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Κράτους και Αυτοδιοίκησης. Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την κήρυξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ανέφερε ότι η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης δεν είναι θεωρητικό αίτημα αλλά πρακτική αναγκαιότητα και έριξε το καρφί του, λέγοντας η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν πρέπει να υπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες, αλλά να διαμορφώσει ένα σταθερό και μακροπρόθεσμα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για το μέλλον της χώρας, ενισχύοντας τη δημοκρατία, τη θεσμική ισορροπία και την αποτελεσματικότητα του κράτους. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, επισημαίνοντας ότι κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία διοικητικά εργαλεία. Επίσης, μίλησαν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που σημείωσε χαρακτηριστικά ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι όχι οι κομματικές σκοπιμότητες, αλλά το συμφέρον της Αυτοδιοίκησης και της χώρας. Επίσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έκανε σαφές μεταξύ άλλων, ότι θεωρείται προαπαιτούμενο και για τον ίδιο η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, ενώ ο Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών ανέδειξε την ανάγκη επαναξιολόγησης του αποκεντρωτικού μοντέλου της χώρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 101 του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα αποκεντρωμένης διοίκησης δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων.

Τα μηνύματα Παυλόπουλου και Βενιζέλου

Στην εκδήλωση της ΚΕΔΕ που συντόνισε ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός μίλησαν και έστειλαν πολλά μηνύματα ο Προκόπης Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο οποίος ανέδειξε ως βασικό πρόβλημα όχι την έλλειψη συνταγματικών προβλέψεων για την Αυτοδιοίκηση, αλλά τη μη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος στην πράξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη διαχρονική αδυναμία εφαρμογής των συνταγματικών προβλέψεων στην πράξη, σημειώνοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους, προσωπικό και αναγκαίες υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο οποίος υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση κάθε συζήτησης για συνταγματική αναθεώρηση είναι πρωτίστως ο ουσιαστικός σεβασμός και η συνεπής εφαρμογή του ίδιου του Συντάγματος. Το καρφί του Ευ. Βενιζέλου, ένα από πολλά, ήταν, όταν είπε, ότι ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της Αναθεώρησης, ενώ ο Π. Παυλόπουλος σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να ξυπνάς ένα πρωί και να λες θέλω να κάνω Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ και οι δυο καυτηρίασαν το τοξικό κλίμα των ημερών με μομφή και στη στάση της κυβέρνησης εν αντιθέσει με την αναθεώρηση του 2001 που έγινε σε κλίμα συναίνεσης και νηφαλιότητας.

Νέο «ράλι» της Κρι Κρι

Συνεχίζεται όπως με πληροφορούν οι αρμοδίως γνωρίζοντες, το ράλι της Κρι Κρι. Σήμερα η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Η διοίκηση έχει ήδη προϊδεάσει για αύξηση εσόδων άνω του 30%, στοιχείο που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, ειδικά σε μία περίοδο όπου η εταιρεία συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί την εξαγωγική της δυναμική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν κοντά στα 87,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,5% σε ετήσια βάση. Κύριος μοχλός παραμένει το γιαούρτι, με τον όγκο πωλήσεων στις διεθνείς αγορές να κινείται ανοδικά, ενώ θετικά λειτουργούν και οι ανατιμήσεις που είχαν περάσει τους προηγούμενους μήνες. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον τζίρο. Η αποκλιμάκωση του κόστους πρώτων υλών αναμένεται να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους, με τα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται κοντά στα 11,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άλμα άνω του 60%.

H υπερπολυτελής κατοικία από Καλλιτσάντση στη Φιλοθέη

Στην κατασκευή υπερπολυτελούς βίλας στη Φιλοθέη με τη σχεδιαστική σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου The Architectural Firm (TAF), μαθαίνω ότι προχωράει η ΑΚ Lane, εταιρεία συμφερόντων του Τάσου Καλλιτσάντση, πρώην ισχυρού άνδρα του ομίλου Ελλάκτωρ, ο οποίος για ένα διάστημα μαζί με τον αδερφό του Δημήτρη, βρέθηκαν σε επιχειρηματική αντιπαράθεση με την πλευρά Μπόμπολα, που επίσης είχε συμμετοχή στον όμιλο. Ο Καλλιτσάντσης, έχει δημιουργήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ασχολείται με επιλεγμένα και ακριβά ακίνητα, τα οποία αναπτύσσει και πουλάει στη συνέχεια στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους. Το σπίτι στη Φιλοθέη, όπως μου λέει άνθρωπος που γνωρίζει, έχει επιφάνεια 582 τετραγωνικά μέτρα με τρεις ορόφους και αποτελεί ουσιαστικά ανακατασκευή σε παλαιότερο ακίνητο που βρισκόταν στο σημείο, σε υπερπολυτελή κατασκευή.

Το καμπανάκι, ο Στάσσης και η ΔΕΗ

Το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο της Αθήνας χτύπησε ο Γιώργος Στάσσης, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ, μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Στην τελετή βρέθηκε σύσσωμη η διοικητική ομάδα του ομίλου, στελέχη, συνεργάτες και πρόσωπα που είχαν ρόλο στη μεγάλη συναλλαγή, δίνοντας στην εικόνα χαρακτήρα εσωτερικής συσπείρωσης αλλά και μηνύματος προς την αγορά. Ο ισχυρός άνδρας της ΔΕΗ μίλησε για «ιστορικό ορόσημο» και για ψήφο εμπιστοσύνης από την ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως βρίσκεται στο πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια. Η αύξηση στηρίζει το επενδυτικό πλάνο των 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με έμφαση στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και την ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή.

Το «βαρύ» επενδυτικό στοίχημα της Metro

H Metro που έχει τα καταστήματα My market, συμπληρώνει 50 χρόνια διαδρομής. Και με ορόσημο τα 50 μπαίνει στην επόμενη φάση με βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα, σε μια περίοδο όπου τα περιθώρια κέρδους στο λιανεμπόριο τροφίμων παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα παρά τους τζίρους πολλών δισεκατομμυρίων. Η εταιρεία, παρά τις πιέσεις από μισθοδοσία, ενέργεια, ενοίκια και δημοτικά τέλη, διατηρεί υψηλό ρυθμό για επενδύσεις. Μετά το 2025, χρονιά-ρεκόρ για τις επενδύσεις, που έφτασαν περίπου τα 72 εκατ. ευρώ, φέτος ο πήχης τοποθετείται κοντά στα 55 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι το τετραετές πλάνο έως το 2029, το οποίο προβλέπει επενδύσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ. Κομβικό έργο αποτελεί η νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, που βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης και εκτιμάται ότι θα μπει σε τροχιά κατασκευής το 2027. Παράλληλα, η Metro σχεδιάζει 150 νέα καταστήματα, κυρίως franchise, ενώ 16 ακίνητα βρίσκονται ήδη σε φάση αδειοδότησης ή κατασκευής.

Η παγκόσμια κυριαρχία της ελληνικής ναυτιλίας

Διαβάζοντας με προσοχή κάποια στοιχεία που έπεσαν στα χέρια μου, θα ήθελα να σας πω ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να κρατάει τα σκήπτρα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της ως μίας από τις ισχυρότερες δυνάμεις του διεθνούς εμπορίου. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσα από την ετήσια έκθεσή της για την περίοδο 2025-2026, καταγράφει με αριθμούς αυτό που στην αγορά θεωρείται δεδομένο: ότι ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει στην πρώτη γραμμή των θαλάσσιων μεταφορών. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με ηγετική παρουσία σε στρατηγικές κατηγορίες πλοίων. Βρίσκεται στην πρώτη θέση διεθνώς στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ κατέχει τη δεύτερη θέση στα πλοία ξηρού φορτίου. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι αλλού. Η ελληνική ναυτιλία δεν υπηρετεί κυρίως την εγχώρια οικονομία, αλλά το παγκόσμιο εμπόριο. Πάνω από το 98% της μεταφορικής ικανότητας του ελληνόκτητου στόλου απασχολείται στη μεταφορά φορτίων από και προς τρίτες χώρες.

Στην Άκτωρ Παραχωρήσεις το mega project των 67 εκατομμυρίων

Ένα ακόμη βήμα για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα έγινε, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην ανάδειξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ως προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο, που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ. Στόχος είναι η αναζωογόνηση μιας περιοχής με ιστορικό βιομηχανικό ενδιαφέρον, αλλά και η καλύτερη σύνδεση του παραλιακού μετώπου με τον αστικό ιστό. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 67,33 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Από το συνολικό ποσό, τα 42,33 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα, ενώ τα υπόλοιπα 25 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Next Generation EU. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη συνολική επιφάνεια των 41.790 τ.μ., τα 24.650 τ.μ. θα διατεθούν για διοικητικές υπηρεσίες, ενώ 8.800 τ.μ. θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εκεί προβλέπεται να στεγαστεί το μουσικό σχολείο, καθώς και χώροι για τη νεολαία, αίθουσες χορού, studio και παράρτημα του Δημοτικού Ωδείου.